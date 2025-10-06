“Corresponde que el candidato sea Diego”: Francos confirmó a Santilli como reemplazo de José Luis Espert en la lista bonaerense de La Libertad Avanza

Tras la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por el pago de 200.000 mil dólares que el economista recibió en 2020 de una minera guatemalteca vinculada a Fred Machado, empresario investigado por narcotráfico, Guillermo Francos confirmó a Diego Santilli como reemplazo en la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires.

“Sí, el candidato corresponde que sea Diego Santilli. Hay un decreto reglamentario muy claro que dice que en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que un candidato a la lista antes de una elección o después de una elección sea reemplazado, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”, explicó Francos.

“Tengo que dejar el alma”:

El diputado nacional del PRO y candidato a renovar su banca por la alianza con La Libertad Avanza, Diego Santilli, se refirió a su salto al primer lugar de la lista tras la renuncia de José Luis Espert a la postulación parlamentaria.

“Me toca asumir la responsabilidad. Me tomó por sorpresa, estaba en tercer lugar, estaba acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”, introdujo el legislador.

“Quedan 17 días de campaña y nosotros tenemos que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, que vayan a votar porque está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás”, enfatizó.

Además, puso de relieve que su intención es “seguir con un cambio que llevó adelante el Presidente de la Nación y los gobernadores que han hecho también un esfuerzo. Y la sociedad, porque el esfuerzo lo hizo la gente, de bajar la inflación, de terminar la intermediación de los planes, que hoy el recurso le llega al más necesitado directamente”.

“Hoy el Presidente ha puesto pilares contundentes para la Argentina y lo que está en juego es eso. Con contundentes me refiero a que ningún país del mundo puede salir sin equilibrio fiscal”, acotó Santilli en declaraciones efectuadas a radios afines a la Casa Rosada.

Asimismo, sostuvo que “acá se está jugando continuidad o volver al pasado, y volver al pasado ya sabemos cuáles son los resultados. Yo no quiero eso para mi país y estamos cerca, estamos cerca de que la Argentina crezca, salga, empiece a cambiar el rumbo”.

Por otro lado, Santilli invitó a debatir a Jorge Taiana antes de las elecciones: "Donde quiera, a la hora que quiera, como quiera". "Me parece que tenemos que salir de los debates personales para ir a los debates de qué provincia, qué nación, qué país queremos", agregó.

Por qué Santilli ocupa el lugar de Espert:

La Ley 27.412, sancionada en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri, modificó el Artículo 60 bis del Código Electoral Nacional y estableció que las listas de senadores y diputados nacionales deben conformarse de manera intercalada entre varones y mujeres.

Además, en caso de renuncia, muerte, inhabilidad o incapacidad de un candidato, el reemplazo debe ser una persona del mismo sexo y respetar el orden original de la lista.

Por esa razón, el reemplazante de Espert sería Santilli, quien ocupaba el tercer lugar, y no Karen Reichardt, la exvedette que figuraba en el segundo puesto.