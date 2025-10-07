El Obelisco abrirá su mirador al público a partir del 1° de noviembre: precios, horarios y cómo sacar las entradas

Por primera vez en sus 89 años de historia, el Obelisco de Buenos Aires abrirá de manera regular su mirador al público, permitiendo disfrutar de una vista panorámica de 360° sobre la Ciudad desde una altura de 67,5 metros.

Esta iniciativa, que comenzará el 1 de noviembre, marca un hito en la oferta turística y cultural porteña, al transformar el acceso a uno de sus monumentos más emblemáticos.

El Obelisco recibe cada año a más de 9 millones de turistas nacionales e internacionales. Con la apertura de su mirador, la Ciudad suma una propuesta que integra tecnología, historia y vistas privilegiadas, consolidando al monumento como uno de los grandes íconos urbanos del mundo y ofreciendo una nueva forma de descubrir Buenos Aires en toda su magnitud.

La experiencia:

El ascenso al mirador del Obelisco fue diseñado para preservar la estructura original del monumento. El recorrido comienza con ocho escalones que conducen al ascensor interno, cuya capacidad es de cuatro personas y uno de cuyos laterales es vidriado, permitiendo observar el interior del Obelisco durante el trayecto.

El ascensor, equipado además con una pantalla informativa, realiza el ascenso en aproximadamente un minuto hasta el nivel 55. Desde allí, una escalera caracol de 35 peldaños lleva a los visitantes hasta la cúspide, donde se encuentra el mirador. El tiempo total de la visita es de 20 minutos.

En el mirador, cuatro ventanas orientadas hacia los puntos cardinales ofrecen una panorámica única de la ciudad, acompañada de una narración histórica y cultural que enriquece la experiencia.

Hasta ahora, acceder a este punto solo era posible tras subir 206 escalones de una angosta escalera marinera, lo que limitaba el acceso a un público muy reducido.

Por motivos técnicos y de seguridad, el mirador no es accesible para personas en silla de ruedas ni para quienes tengan movilidad reducida. No obstante, se prevé la incorporación de una experiencia de realidad virtual que permitirá a este público conocer los secretos y la evolución del Obelisco de manera inmersiva.

Dónde y cómo:

El mirador estará disponible todos los días entre las 9:00 y las 17:00. Las entradas pueden adquirirse a través de la web miradorobelisco.com.ar o de forma presencial en los stands ubicados en la intersección de la Avenida Diagonal Norte y la Avenida 9 de Julio, a partir de la fecha de apertura.

El precio para residentes argentinos es de $18.000 (con acreditación de documento), mientras que los no residentes abonan $36.000.

Los jubilados y los niños de entre 4 y 11 años accederán a un descuento del 50% sobre la tarifa correspondiente, y los menores de 4 años ingresarán sin cargo.

En situaciones excepcionales, como condiciones climáticas adversas o movilizaciones sociales que impidan el acceso, las entradas podrán reprogramarse o se reembolsará el importe abonado.

El debut de la experiencia en mayo con entrada gratuita:

El monumento había abierto, entre el 1 y el 4 de mayo, para recibir a unos 500 visitantes. Cada uno ya no tenía que subir 328 peldaños de una escalera vertical, amurada a sus paredes, sino ocho escalones primero, siete pisos -55 segundos- en ascensor, y otros treinta escalones, los últimos a través de una estructura de caracol, para llegar a su pico y ver la ciudad como nunca antes.