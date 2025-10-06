"Expedición Cretácica I": Comenzó el nuevo streaming del CONICET con la búsqueda de fósiles de dinosaurios desde Río Negro

El streaming científico en Argentina alcanzó una gran dimensión recientemente, cuando miles de personas siguieron en tiempo real la expedición al cañón submarino Mar del Plata. Ahora, la apuesta se renueva con un proyecto busca dinosaurios en la Patagonia y mostrarlos en directo para todo el mundo.

De esta manera, hasta el 10 de octubre la provincia de Río Negro se transforma en escenario de la primera expedición paleontológica argentina transmitida íntegramente en vivo.

El Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), dependiente del CONICET y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, junto a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y National Geographic, lideran esta nueva aventura digital.

“Transmitimos en vivo desde la Patagonia para compartir cómo es la búsqueda de fósiles de dinosaurios en tiempo real”, señalaron investigadores del LACEV durante la primera transmisión esta mañana.

Cómo ver el streaming en vivo:

La transmisión se realiza a entre las 11.00 y las 12.30 y desde las 17.00 y las 18.30, a través del canal de YouTube de LACEV.

El equipo de científicos, especialistas y divulgadores transmite desde un campamento base instalado a 30 kilómetros de General Roca, en el corazón patagónico, donde ya se han documentado al menos diez especies nuevas de animales aún no descritas formalmente. Entre sus hallazgos previos hay anfibios, pequeños mamíferos, reptiles y —el centro de esta expedición— los restos de un dinosaurio carnívoro: una garra fósil que podría ser la primera pista de una especie inédita para la ciencia.

El desafío de encontrar una nueva especie de dinosaurio está en marcha, con la expectativa de sumar espectadores de todas las edades y motivar vocaciones tempranas en ciencia y paleontología. El canal de YouTube @paleocueva_lacev y la cuenta de Instagram @paleocueva.lacev ya transmiten, responden preguntas y abren a la Patagonia al asombro colectivo.

La iniciativa reproduce algunos de los aprendizajes del streaming submarino previo, que reunió a más de 80.000 espectadores y generó interacción constante entre los investigadores y la audiencia.

En este streaming paleontológico, el equipo habilitó internet satelital de alta velocidad para asegurar la conectividad y la posibilidad de responder consultas en tiempo real que se realicen desde cualquier punto del país y del extranjero.



Buscando un dinosaurio nunca antes visto:

En 2024, el mismo equipo encontró la garra del Bonapartenykus ultimus durante los últimos días de campaña en ese yacimiento. Este regreso al terreno tiene un objetivo preciso: continuar el trabajo que quedó interrumpido cuando encontraron la garra de ese dinosaurio desconocido, según relataron los especialistas. La meta es excavar y recuperar el esqueleto completo, una pieza clave para desentrañar nuevas pistas sobre el mundo cretácico argentino.

El sitio, con una antigüedad estimada de 70 millones de años, ya es considerado por la comunidad científica como una de las ventanas más completas del continente para estudiar la fauna que habitó antes de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios.

El equipo multidisciplinario, formado por Matías Motta, Sebastián Rozadilla, Nicolás Chimento, Julia D’Angelo, Gonzalo Muñoz, Ana Moreno Rodríguez, Jordi García Marsà y otros especialistas, organizará talleres virtuales y cápsulas de divulgación, pensados para docentes, estudiantes y familias.

En campañas anteriores, el mismo yacimiento permitió recuperar fósiles de serpientes, lagartos, pequeños mamíferos y grandes nidadas de dinosaurios, lo que lo transforma, según palabras del LACEV, en “una joya paleontológica única” de Sudamérica. La transmisión busca abrir esa joya a la participación ciudadana más allá de cualquier frontera geográfica.