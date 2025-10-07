Tres mecheros y un rápido movimiento para robarle a un músico un violín por debajo de la mesa en un café

Un reconocido violinista denunció que tres mecheros le robaron un costoso instrumento mientras merendaba en un café del barrio porteño de San Telmo, en un hecho registrado por las cámaras de seguridad del local que muestran cómo tres sospechosos actuaron con precisión y calma para llevarse el violín sin despertar sospechas.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, cuando Guillermo Olguín, músico con más de 30 años de trayectoria, se encontraba en el lugar junto al hijo de su pareja. Según relató, los tres delincuentes se sentaron detrás suyo y aprovecharon un momento de distracción para concretar el robo.

Uno de los hombres, que se encontraba en la mesa contigua, se agachó y tomó el violín, que estaba apoyado en el piso debajo de la mesa del músico. En una maniobra rápida y disimulada, se lo pasó a sus cómplices, ubicados al otro lado del salón.

De acuerdo con las imágenes, el ladrón que tomó el instrumento se levantó luego fingiendo dirigirse al baño, mientras los otros dos salían del local caminando con tranquilidad. Segundos más tarde, el primero abandonó también el lugar, sin que nadie advirtiera lo ocurrido.

Olguín, que actualmente integra la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata, notó la ausencia del instrumento poco después y dio aviso al personal del local, que revisó las cámaras y constató la secuencia.

El músico, que trabajó en orquestas de prestigio como la Sinfónica Nacional, la Orquesta Juan de Dios Filiberto, la Filarmónica del Teatro Colón y las sinfónicas de Mar del Plata y Salta, pidió ayuda a través de redes sociales para recuperar el violín, del cual depende para su labor artística y docente.