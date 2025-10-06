“Tirá la llave o te mato”: motochorros armados intentaron asaltar a un influencer y casi se llevan a su famoso perro

Dos motochorros armados intentaron asaltar en plena calle al influencer marplatense Juan Bazterrica, quien se encontraba junto a su perro “Garret”, conocido en redes sociales, y relató que vivió “uno de los peores momentos” de su vida.

El hecho ocurrió a plena luz del día en Mar del Plata, cuando Bazterrica, que cuenta con más de 71 mil seguidores en Instagram, se detuvo a ponerse una campera mientras su mascota estaba a bordo de la moto. En ese momento, dos delincuentes armados lo interceptaron y lo amenazaron: “Tirá la llave o te mato”, le gritó uno de ellos.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia en la que uno de los asaltantes se agacha para verificar si la víctima había arrojado las llaves debajo de una camioneta.

“No se me ocurrió otra cosa que sacar la llave y correr. Intentaron llevarse la moto empujando y después me corren para sacarme la llave. Por suerte no me disparó cuando me apuntó a quemarropa”, relató el joven en sus redes.

“Prefiero que me maten a que me roben a mi mascota”, expresó visiblemente conmocionado, y añadió: “Estamos bien, solo me duele un poco el cuello. Siento mucha impotencia, es muy triste vivir así y nuestra ciudad está totalmente liberada”.

Los delincuentes finalmente escaparon sin concretar el robo, aunque lo insultaron antes de huir. La denuncia fue radicada ante las autoridades policiales de Mar del Plata, que analizan las imágenes de las cámaras para identificar a los autores del hecho.