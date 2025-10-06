“Qué asco, judía”: una influencer denunció que un vecino les arrojó un fierro a ella y a su bebé de 8 meses

La influencer Michelle Iman Schmukler, una empresaria de moda con más de 28 mil seguidores en Instagram, denunció que sufrió un ataque antisemita en su departamento de Palermo: un vecino le arrojó un fierro a ella y a su bebé de 8 meses.



La víctima contó que sufrieron la agresión cuando jugaban con su hijo de 8 meses en el patio de su casa, en Cabello al 3000. “Me decía ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’. Me tiró un fierro por la ventana”, relató en un video. Y se mostró indignada con la primera respuesta de las autoridades que le aconsejaron que se mudaran. El agresor está libre, pese a que reconoció el ataque.

“Tengo miedo por mis hijos, por mi persona, por mi integridad. Este señor sigue en el edificio y realmente no sabemos a quién acudir para que alguien nos de atención”, señaló. “No me dejan dormir”, fue la frase que utilizó el hombre para “justificar” el ataque.

“Una persona le tiró un fierro apuntando a la cabeza a un bebé de 8 meses y a su mamá y nadie lo detiene, absolutamente nada. Ahora está en la casa mirando Netflix como si nada hubiese pasado arriba nuestro", se quejó.

La DAIA intervino en el caso y afirmó que la familia ya se encuentra bajo protección policial. "Hemos tomado intervención en este caso, en el que una familia fue víctima de una grave agresión antisemita por parte de un vecino del edificio. Ya se encuentran bajo protección policial y, desde los primeros instantes, cuentan con nuestro permanente acompañamiento", expresaron a través de un mensaje en las redes.