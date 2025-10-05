Ganzúas, destornilladores y alta velocidad: así operaba un menor “roba ruedas”

Las cámaras del centro de monitoreo de Córdoba registraron un Renault Kwid que circulaba a alta velocidad y sin patente por la zona de Agustín Arias y Williams.

Luego de alertar a la policía siguieron el rastro del coche hasta el barrio Residencial. Los efectivos montaron un operativo en Ruy Díaz de Guzmán al 1500 donde lograron detener su marcha. Allí constataron que el conductor era un menor de edad.

A su vez, verificaron que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo vigente de los últimos días. Al requisar el Renault encontraron una ganzúa y un destornillador con el que había abierto el coche.

Además, hallaron tres ruedas de auxilio que el adolescente había sustraído con el mismo modus operandi de otros autos.

El aprehendido, junto con lo incautado, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.