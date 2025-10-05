Los paró Gendarmería y sintieron un fuerte olor a pegamento: escondían 47 kilos de cocaína

En el marco del Plan Güemes, que busca reforzar el control territorial en la frontera norte y enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, la Gendarmería decomisó 47 kilos de cocaína que eran trasladados ocultos dentro de un vehículo.

El coche en cuestión, un Peugeot 408, viajaba desde Salta hacia la Provincia de Buenos Aires. En un control de rutina en el empalme de las Rutas Nacionales 9 y 34, los gendarmes se alertaron por un fuerte olor a pegamento proveniente del frente del coche.

A partir de una minuciosa requisa, los efectivos encontraron 45 paquetes rectangulares ocultos entre el tablero del auto y el motor. El narcotest confirmó que se trataba de más de 47 kilos de cocaína que los ocupantes, dos hombres argentinos, querían vender en tierras bonaerenses.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal la droga, el vehículo y dos celulares fueron secuestrados mientras que los hombres quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737.