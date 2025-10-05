Le robó el auto a un vecino, protagonizó una espectacular persecución y lo chocaron para detenerlo

Un delincuente fue detenido en la localidad bonaerense de Don Torcuato luego de protagonizar una persecución de película tras robar un vehículo de una vivienda y huir realizando peligrosas maniobras por la vía pública, informaron fuentes municipales.

El hecho ocurrió durante la noche cuando una vecina alertó al Centro de Operaciones Tigre (COT) sobre el robo de su auto.

De inmediato, los móviles municipales y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires iniciaron un operativo cerrojo para interceptar al sospechoso.

Según indicaron los voceros, el individuo intentó escapar a gran velocidad, poniendo en riesgo la seguridad de transeúntes y automovilistas. La persecución culminó cuando el vehículo sustraído impactó contra una estructura en la colectora del Acceso Oeste.

El conductor fue reducido por los agentes del COT y personal policial, y luego trasladado a la comisaría de la zona, donde quedó a disposición de la Justicia.

Todo el procedimiento fue registrado por las cámaras de seguridad del municipio.