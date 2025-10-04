¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Volvía con su hijo de la escuela, tres ladrones se le subieron al auto y robaron la mochila del menor

El hecho ocurrió en San Justo cerca de las 14. La mujer, que acababa de comprar en un comercio, fue sorprendida mientras subía al auto.
 

Por Redacción

Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 12:06

Lo que parecía un mediodía más luego de salir de la escuela se convirtió en una pesadilla para una madre y su hijo. 

Las víctimas habían estacionado en la puerta de un comercio de San Justo. Allí, la mujer realizó las compras y cuando se estaba por subir al auto, vio cruzar a tres delincuentes encapuchados que rápidamente intentaron meterse en el auto. 

La primera reacción de la madre fue sacar a su hijo adolescente del auto. Luego, comenzó a forcejar con los asaltantes que debido a los gritos y a la presencia de otros vecinos, huyeron corriendo aunque lograron llevarse la mochila del menor. 

El episodio, ocurrido cerca de las 14, generó indignación entre los residentes del barrio que aseguran que estos hechos se repiten a todos los días sin ningún tipo de protección para las familias.

