Multa de $77.000 para quienes se saquen fotos con su voto en las elecciones del 26 de octubre

En las últimas elecciones, se hizo costumbre que electores convencidos de su voto, se saquen una selfie con la boleta que colocarán en las urnas, y luego la comparten en las redes sociales. Para la próxima votación de las elecciones legislativas del 26 de octubre, esa práctica será sancionada.

Así lo resolvió el Juzgado Federal N°1 de La Plata, encabezado por Alejo Ramos Padilla. La prohibición estará vigente cuando se estrene en todo el país -para cargos electivos nacionales- la implementación de los primeros comicios con boleta única papel (BUP). Las personas que compartan imágenes donde queden de manifiesto el sentido de su voto tendrán una multa de $77.000.

La medida se desprende del artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral (CNE). En ese punto, se establecen unas 8 prohibiciones durante la celebración del acto electoral, entre ellas, “a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”, señala el texto normativo. En el artículo 128, se incluye que se impondrá multa de hasta 200 módulos electorales si se incumple ese punto.

Esta restricción, con su correspondiente sanción, fue una de las modificaciones que se incorporaron en la sanción de la ley de boleta única, el 1 de octubre del año pasado. La decisión de precisar la multa económica tiene el sentido de “proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”.

Más cambios:

Además de estas prohibiciones, se implementaron más cambios en el proceso electoral, a raíz del debut de la BUP en la provincia de Buenos Aires, donde están habilitados para participar 14 millones de electores. Leandro Luppi, otro de los secretarios electorales del Juzgado Federal N°1, afirmó públicamente que el nuevo sistema volverá el mecanismo “ágil y seguro”. Durante la jornada electoral, ya no estará presente el tradicional sobre y el cuarto oscuro. En su lugar, los votantes encontrarán los modelos de la boleta única papel con imágenes, nombres y colores de listas exhibidos en los pasillos de los locales de votación para facilitar la elección antes de recibir la papeleta.

El procedimiento consiste en que, una vez en la mesa, el elector recibirá la boleta desde un talonario troquelado y una lapicera indeleble. Detrás de un biombo de cartón, deberá marcar la opción de su preferencia con una cruz y luego doblar la boleta para depositarla en la urna, preservando el secreto del sufragio.

Para despejar dudas, cada mesa contará con la presencia de un presidente y dos vocales, incrementando la cantidad de autoridades respecto a votaciones previas.