”¡Dame las llaves o te mato!”: se defendió a las piñas de motochorros y le metieron un tiro en la pierna

Un hombre cerraba el portón del garage de su casa en Bouchard 1786 cuando oyó el ruido de una moto que frenó en seco. De ella descendió un ladrón armado con un revólver que comenzó a increparlo.

“¡Dame las llaves o te mato!”, le dijo. El vecino, que primero se mantuvo pasivo por el shock, aprovechó una distracción del delincuente y se le fue encima a las piñas.

Los dos comenzaron a forcejear ante la mirada del otro que no lograba poner de pie la moto. En un momento, la víctima logró tomarlo por los brazos y reducirlo, pero un segundo antes, el ladrón le lanzó el arma el cómplice.

Éste liberó a su compañero y le metió un tiro en la pierna a la víctima que a pesar de la herida nunca se movió de lugar y continuó gritándole a los ladrones. Finalmente, uno se llevó el auto y el otro escapó a bordo de la moto.

Horas después la Policía detuvo a un hombre de 31 años en el interior de Villa La Cava que circulaba en la moto 110 usada en el asalto.

A raíz de un rastrillaje en zonas aledañas, los efectivos hallaron el Renault Logan en Pasco y 198, en el partido limítrofe de Quilmes.