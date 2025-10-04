¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

”Sofí”, la viuda negra que drogaba a sus víctimas con clonazepam y las desvalijaba

La Policía de la Ciudad detuvo a una mujer de 26 años acusada de concertar falsas citas con el objetivo de robarle a siete hombres entre 2024 y 2025.
 

Por Redacción

Sabado, 04 de octubre de 2025 a las 10:07

Un joven residente de Flores denunció que fue drogado con barbitúricos por una mujer qué había invitado a su casa. Luego de despertarse, se dio cuenta de que le faltaban efectivo, joyas y otros objetos. 

La Policía de la Ciudad rastreó a la sospechosa por redes sociales y a partir del seguimiento de su IP logró ubicarla en un complejo habitacional en Corrales al 3400, Villa Soldati. 

Allí fue arrestada en posesión de  dos blisters de pastillas de clonazepam y dos celulares.

Si bien fue liberada a los dos días, la investigación policial determinó que era responsable por otros seis hechos: dos en 2024 y cuatro en 2025. 

Todos fueron realizados bajo la modalidad de “viuda negra”: concertaba una cita por redes y una vez en el domicilio de la víctima, los drogaba y les robaba. 

Por ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, a cargo del Dr. Santiago Bignone, Secretaría 135 del Dr. Marcelo Muffatti, ordenó un nuevo allanamiento en esa vivienda donde fue detenida.

