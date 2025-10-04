”Sofí”, la viuda negra que drogaba a sus víctimas con clonazepam y las desvalijaba

Un joven residente de Flores denunció que fue drogado con barbitúricos por una mujer qué había invitado a su casa. Luego de despertarse, se dio cuenta de que le faltaban efectivo, joyas y otros objetos.

La Policía de la Ciudad rastreó a la sospechosa por redes sociales y a partir del seguimiento de su IP logró ubicarla en un complejo habitacional en Corrales al 3400, Villa Soldati.

Allí fue arrestada en posesión de dos blisters de pastillas de clonazepam y dos celulares.

Si bien fue liberada a los dos días, la investigación policial determinó que era responsable por otros seis hechos: dos en 2024 y cuatro en 2025.

Todos fueron realizados bajo la modalidad de “viuda negra”: concertaba una cita por redes y una vez en el domicilio de la víctima, los drogaba y les robaba.

Por ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, a cargo del Dr. Santiago Bignone, Secretaría 135 del Dr. Marcelo Muffatti, ordenó un nuevo allanamiento en esa vivienda donde fue detenida.