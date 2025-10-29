Motochorros corrieron de atrás a una joven, la ahorcaron con el bolso y la tiraron al piso para robárselo

Una joven de 23 años fue víctima de un violento asalto en plena calle cuando dos motochorros conocidos en el barrio la atacaron por la espalda y le robaron la mochila.

El hecho ocurrió pasadas las 14, en la calle Estados Unidos al 800, entre Virasoro y Gobernador Martínez, en el barrio Yapeyú de la capital correntina.

La víctima, identificada como Agustina, caminaba en dirección a la avenida Armenia cuando fue sorprendida por los delincuentes, apodados “Isma” y “Arielito”, quienes se desplazaban en una motocicleta y la abordaron con violencia.

Uno de los delincuentes se bajó a la carrera, sorprendió a la víctima por la espalda y le arrebató el bolso. Los gritos desesperados de la joven, que pidió auxilio a los vecinos, no lograron evitar el robo. Los agresores escaparon rápidamente del lugar.

Vecinos señalaron que los asaltantes son conocidos en la zona por cometer delitos similares y que en reiteradas ocasiones fueron vistos circulando por el barrio a bordo de la misma moto.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de una vivienda cercana, cuyas imágenes serán analizadas por los investigadores para intentar identificar y detener a los sospechosos.