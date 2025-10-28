Detuvieron a más de 260 “cuidacoches” en lo que va del año: rompían autos a patadas y estaban armados

Más de 260 "naranjitas" -conocidos también como "cuidacoches"- fueron detenidos en lo que va del año por diferentes delitos y contravenciones en la ciudad de Córdoba.





La Policía Junto al Ministerio de Seguridad informaron que en diferentes procedimientos se contabilizaron un total de 263 naranjitas detenidos: 161 de ellos por distintos hechos delictivos y 102 por contravenciones.

Además, los principales barrios donde se enumeraron las aprehensiones fueron: Nueva Córdoba con 36, Centro con 17, Alberdi y Güemes con 11, Alta Córdoba con 7 y Cofico y General Paz con 5, entre otros.

Asimismo, las contravenciones más frecuentes detectadas fueron por cuidado de vehículo sin autorización legal, portación ilegal de armas, actitud sospechosa y desorden público.

En todos los casos, los involucrados fueron trasladados a sede policial quedando a disposición de los magistrados correspondientes.