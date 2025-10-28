¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Detuvieron a más de 260 “cuidacoches” en lo que va del año: rompían autos a patadas y estaban armados

Extorsionaban a conductores que se negaban a darles dinero por estacionar en la calle. Cuáles son los barrios más conflictivos 

Por Redacción

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 07:54

Más de 260 "naranjitas" -conocidos también como "cuidacoches"- fueron detenidos en lo que va del año por diferentes delitos y contravenciones en la ciudad de Córdoba. 



La Policía Junto al Ministerio de Seguridad informaron que en diferentes procedimientos se contabilizaron un total de 263 naranjitas detenidos: 161 de ellos por distintos hechos delictivos y 102 por contravenciones. 

Además, los principales barrios donde se enumeraron las aprehensiones fueron: Nueva Córdoba con 36, Centro con 17, Alberdi y Güemes con 11, Alta Córdoba con 7 y Cofico y General Paz con 5, entre otros. 

Asimismo, las contravenciones más frecuentes detectadas fueron por cuidado de vehículo sin autorización legal, portación ilegal de armas, actitud sospechosa y desorden público. 

En todos los casos, los involucrados fueron trasladados a sede policial quedando a disposición de los magistrados correspondientes.

