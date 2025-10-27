¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Mala maniobra y terrible choque múltiple: motociclista impactó contra un auto y se llevó puesto a un ciclista

La víctima derrapó, embistió a un hombre que estaba arriba de su bici y los dos terminaron en el piso. Sufrieron heridas.

Por Redacción

Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 00:28

Un motociclista y un ciclista resultaron heridos tras un violento choque múltiple ocurrido en la intersección de las calles Torquins y Mendoza, en San Miguel de Tucumán, cuando un auto realizó una maniobra brusca y provocó el impacto.

El siniestro se produjo cuando el conductor de un auto giró a la izquierda de manera imprevista sobre una avenida, lo que sorprendió al motociclista que circulaba en el mismo sentido y no alcanzó a frenar.

Como consecuencia, la moto impactó contra el vehículo, su conductor salió despedido y embistió a un ciclista que se encontraba detenido sobre su bicicleta. Ambos hombres cayeron al suelo y sufrieron lesiones de diversa consideración.

Una ambulancia del servicio de emergencias concurrió al lugar y brindó asistencia a las víctimas, que fueron trasladadas a un centro de salud cercano.

Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

