¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Desnutridos, en jaulas y hacinados: rescataron a 87 perros de raza retenidos de forma ilegal

La División Patrulla Ambiental de Córdoba allanó un domicilio en el barrio de El Gateado donde encontró un total de 67 adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos.
 

Por Redacción

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 09:31

A partir de una denuncia vecinal, la policía cordobesa irrumpió en un domicilio ubicado en Cabaña La Virginia al 6700.  

Allí, la División Patrulla Ambiental de Córdoba se encontró con un total de 87 perros de raza que eran retenidos de forma ilegal y sin documentación. A su vez, los canes estaban en pésimas condiciones: desnutridos, en jaulas y hacinados. 

De los casi 90 especímenes, 67 eran adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos.

Los animales quedaron bajo la custodia de BioCórdoba, mientras que el propietario fue identificado y puesto a disposición de la Justicia. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD