Desnutridos, en jaulas y hacinados: rescataron a 87 perros de raza retenidos de forma ilegal

A partir de una denuncia vecinal, la policía cordobesa irrumpió en un domicilio ubicado en Cabaña La Virginia al 6700.

Allí, la División Patrulla Ambiental de Córdoba se encontró con un total de 87 perros de raza que eran retenidos de forma ilegal y sin documentación. A su vez, los canes estaban en pésimas condiciones: desnutridos, en jaulas y hacinados.

De los casi 90 especímenes, 67 eran adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos.

Los animales quedaron bajo la custodia de BioCórdoba, mientras que el propietario fue identificado y puesto a disposición de la Justicia.