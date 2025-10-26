Venta de droga ambulante con dos autos: los atraparon en la casa del dealer y les secuestraron cocaína

Tres hombres fueron detenidos esta madrugada en el barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba durante un control policial, en el que se incautaron varios envoltorios con cocaína, dinero, teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaban.

El procedimiento se realizó en la intersección de las calles 6 de Agosto y Lavalleja, donde personal policial controló un automóvil Ford Fiesta Kinetic en el que se movilizaban los tres ocupantes, de 36, 49 y 51 años.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 18 envoltorios de cocaína, una suma de dinero y dos teléfonos celulares. Además, el vehículo fue incautado como parte de las actuaciones.

En el operativo colaboró personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.