Derribaron tres “búnkers” de droga: tenían más de 300 envoltorios de cocaína listos para la venta

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, procedió a realizar tres allanamientos en Barrio Belgrano, más precisamente en calle Azopardo al 11.100 –– Juana Azurduy al 1300 – Juana Azurduy E/ Ortiz de Zarate y San Salvador.

El procedimiento fue ordenado a partir de una investigación de varios meses en la que personal de calle con el apoyo de drones, identificó a cuatro sujetos que se dedicaban a la venta al menudeo en la zona.

Al requisar el sitio encontraron más de 300 envoltorios de papel con cocaína lista para vender.

Luego, el personal policial procedió a derribar con una topadora los tres “búnkers” de droga.

Los detenidos -dos de 29, uno de 36 y uno de 39 años- fueron trasladados a la Unidad Penal 44 imputados por la infracción a la Ley 23.737.