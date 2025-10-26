Dos hermanas de 7 y 11 años esperaban el colectivo sentadas cuando un auto se subió a la vereda y las chocó de frente

La esquina de Simón Pérez y Libres, en La Matanza, fue el escenario de un impactante accidente que conmocionó a los presentes.

Dos hermanas de 7 y 11 años esperaban un colectivo de la línea 620 junto a su madre. Las niñas estaban sentadas con las mochilas contra la fachada de un comercio ubicado en la esquina.

De forma repentina, un Wolkswagen Gol gris se subió a la vereda y las chocó de frente, quedando atrapadas entre el auto y el edificio.

Rápidamente los presentes intentaron mover el auto para rescatar a las niñas. Por la violencia del choque algunos pensaron incluso que las había matado.

Las víctimas fueron trasladas de forma inmediata al Hospital Simplemente Evita donde recibieron curaciones por politraumatismos. Allí se constató que estaban fuera de peligro.

El conductor, por su parte, quedó imputado por “lesiones culposas” y será indagado el lunes que viene.