Lo persiguieron hasta una estación de servicio y le robaron la moto delante de clientes que cargaban nafta

Dos delincuentes persiguieron a un hombre hasta una estación de servicio y le robaron la moto en la YPF de Merlo, delante de empleados y clientes que se encontraban cargando combustible.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Echeverry y Lezama, donde el conductor de la moto buscó refugio al ingresar a la playa de carga con la esperanza de que la presencia de otras personas disuadiera a los agresores, pero estos continuaron con el ataque.

Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en que uno de los ladrones descendió de la moto, realizó gestos amenazantes como si portara armas y obligó al motociclista a abandonar su rodado.

Algunos playeros y testigos intentaron intervenir, aunque fueron intimidados por los delincuentes, que finalmente se dieron a la fuga con la moto robada.

El motociclista no resultó herido y presentó la denuncia en una comisaría de la zona. Con la información aportada, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de Merlo inició las tareas de investigación bajo las instrucciones del Ministerio Público Fiscal, que analiza las imágenes de las cámaras y las características físicas de los sospechosos para intentar identificarlos.