Robo "canguro": un menor de 16 años trepó a un colectivo y le arrebató el celular a un pasajero

Un adolescente de 16 años fue aprehendido en el barrio Ciudad de Mis Sueños, en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, luego de protagonizar un robo "canguro" en el que, con la ayuda de un cómplice que le hizo “piecito”, se trepó a un colectivo detenido y arrebató un teléfono celular a un pasajero por la ventanilla.

El hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad del 911. En las imágenes se observa cómo dos jóvenes bajan del micro, pegan la vuelta y aprovechan que el vehículo estaba detenido para ejecutar el robo en cuestión de segundos.

Tras el arrebato, los adolescentes escaparon corriendo, pero uno de ellos —de 16 años— fue interceptado por personal policial a pocos metros del lugar, quien logró recuperar el dispositivo sustraído.

Durante el operativo, un grupo de vecinos comenzó a arrojar objetos contundentes contra los móviles y los efectivos, con el objetivo de impedir la aprehensión del sospechoso. Ante esa situación, los uniformados debieron emplear armamento de letalidad reducida para restablecer el orden y asegurar el procedimiento.

El detenido fue trasladado a sede judicial, mientras que la Policía investiga si ambos jóvenes están involucrados en otros hechos similares registrados en la zona.