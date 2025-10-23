Franco Colapinto pone primera este fin de semana en el Gran Premio de México: el cronograma completo

Tras de haber terminado en el puesto 17 en la carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos, Franco Colapinto fue protagonista en la Fórmula 1. Su actitud competitiva, además de que su compañero de equipo era más lento en pista, lo llevó a desobedecer una orden de Alpine y sobrepasar a Pierre Gasly en el final de la prueba en el Circuito de las Américas.

Después de este escenario, el piloto argentino saldrá a pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez para afrontar lo que será el GP de México, segunda parada de la gira por América.

Cuando quedan sólo cinco fechas en el calendario 2025, y a la espera del anuncio sobre su continuidad en la Máxima de cara al próximo año, el oriundo de Pilar buscará tener un mejor resultado con su A525 en un trazado que, según él, se adapta mejor al magro rendimiento del monoplaza, algo que se puede ver por la última posición en la tabla de Constructores (20 puntos). El año pasado a bordo de Williams acabó en el 12° lugar, cerca de los puntos, tras haber largado en el puesto 16 de la grilla.

El desarrollo del fin de semana será tradicional, con tres entrenamientos, la clasificación y la carrera: el viernes 24 a las 15.30 (hora argentina) se desarrollará la práctia libre 1. Horas más tarde llegará la segunda tanda (19). El sábado 25 se llevará a cabo FP3 (14.30) y luego llegará la clasificación al Gran Premio (18) que definirá la grilla de partida de la carrera a 71 giros que se disputará el domingo 26 desde las 17 de Argentina.

La del próximo fin de semana será la 62° edición del GP de México en la F1 (de 1993 a 2014 se ausentó del calendario). Con una longitud de poco más de 4 kilómetros, el trazado cuenta con dos zonas de DRS, 17curvas y una larga recta principal. La vuelta rápida en carrera le pertenece a Valtteri Bottas (2021) con un tiempo de 1:17.714. El año pasado, Carlos Sainz a bordo de la Ferrari se quedó con la victoria. El más ganador en el circuito es Max Verstappen (5).

Días y horarios de Colapinto en el Gran Premio de México:



Viernes 24 de octubre

Práctica Libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica Libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 25 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 26 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

El calendario completo de la Fórmula 1:

16- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

* Todos los horarios son de Argentina