"No me gusta que Trump basuree a Milei": Kicillof se refirió al trato que recibe el Presidente por parte de los Estados Unidos

En la cuenta regresiva para las elecciones del 26 de octubre, Axel Kicillof opinó sobre el trato que está recibiendo el presidente Javier Milei por parte de los Estados Unidos. "No me gusta que Trump lo basuree a Milei, porque tiene la envestidura presidencial", afirmó en una entrevista. El mandatario además acusó que Donald Trump es el “jefe de campaña” de La Libertad Avanza.

En esa línea, se refirió al Presidente y dijo que "Milei tiene una predisposición…se vuelve cholulo con los ricos. Tiene todo muy mezclado y eso pasa factura". Sobre los viajes a Norteamérica, Kicillof remarcó que "el vínculo de Trump con Milei en torno a este salvataje viene mal parido desde el principio". Para el mandatario todo se precipita "después del 7 de septiembre, donde perdió la elección por una diferencia muy grande". "Van dos años y Milei mintió", remarcó.

Sobre la campaña en territorio bonaerense de La Libertad Avanza, el Gobernador dijo que "Milei vino a la provincia a provocar", y explicó que "ellos hicieron una campaña de vida o muerte, jugándose un pleno, diciendo ´voy a pintar toda la provincia de violeta y no pasó".

Por otro lado, también advirtió por el salvavidas financiero que Milei acordó con el gobierno de Donald Trump, quien no hace nada "por cariño ni solidaridad" sino que lo hace "por conveniencia" en favor de Estados Unidos. "Es lo que dice Trump. 'No estoy beneficiando a Argentina, estoy beneficiando a EEUU. Se están por morir, les pongo plata y ya veremos'", señaló.

El acuerdo con EEUU:

Además de asegurar que el acuerdo tiene una gran "opacidad", el gobernador bonaerense alertó que los principales funcionarios del Ministerio de Economía, como el propio ministro Luis Caputo, están vinculados a JP Morgan, uno de los bancos más grandes de EEUU. "La planta mayor del Ministerio de Economía, son todos JP Morgan. Advierto a la sociedad. Esto no está bien, es muy oscuro y muy complejo. Si ahora JP Morgan resulta ser Cáritas, yo diría ' cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Y cuando son préstamos, que no son limosnas, hay que desconfiar mucho más", detalló.

También criticó la política económica de la gestión libertaria al plantear que "es un desastre para la vida de la gente" que no puede "llegar a fin de mes, se endeuda y no paga la tarjeta". "Es el peor momento de toda la serie de morosidad en tarjetas, de créditos bancarios", apuntó, y luego agregó que gran parte de la población "le pide a un amigo, ve como se acomoda y vive para el culo, eso es Milei".

Asimismo, Kicillof remarcó que "si el FMI te tiene que poner un montón guita vas muy mal. Te estás ahogando, hiciste todo mal. Milei siempre va a pedir un salvataje".

El gobernador le señaló también al presidente Milei que está "peleando" contra un "molino de viento" porque no se trata de "comunismo vs. capitalismo". "Les aviso a Milei y Trump que se cayó el Muro de Berlín", dijo.

Las elecciones del domingo:

Sobre los próximos comicios, resaltó que "son muy importantes" y recordó lo que dijo Milei que hará si obtiene un buen resultado. "La reforma laboral, que es sacarle derechos laborales al agente, privatizar el Pami, la reforma tributaria, sacarle impuesto a los ricos y ponerle más carga a los pequeños contribuyentes", enumeró, y luego concluyó: "Eso es lo que está en juego. Es muy importante este 26 de octubre".

Kicillof también enmarcó esta elección como parte del "proceso de rearmado de reconstrucción" del peronismo de cara al 2027. "Venimos transitando eso. Tenemos el objetivo de gobernar Argentina de 2027 a favor de los sectores populares, la industria, la soberanía, los jubilados, la cultura y la ciencia", resaltó.