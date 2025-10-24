”Sin excusas”: Martín Seefeld contó el nombre que le puso a sus cumpleaños y el fanatismo por festejarlo

El productor, actor y referente de la ficción nacional, Martín Seefeld, compartió su particular interés frente a cada festejo de cumpleaños, que en su caso son los 20 de noviembre.

En el marco de una entrevista con Mario Pergolini, Seefeld aseguró: “En mi cumpleaños vos te aburrirías porque la gente es muy festiva cuando viene. La fiesta se llama ‘Sin excusas’. No esta cosa de que me duele algo, que me voy temprano, que tengo a los chicos, terminala. Si venís a festejar es a morir”.

Y continuó el relato: “Yo siempre soy de la idea de que las fiestas son del anfitrión. Cuando al anfitrión como vos no le gusta bailar, normalmente las fiestas son tranquilas, de charlas. Al tipo que le gusta bailar organiza quilombo y baila”.

En la misma línea, recordó: “Una fiesta grande que hice fue de 50 y después claro vas bajando porque la gente no baila tanto y me operaron. Ya empezás a hablar de otras cosas. El 20 de noviembre cumplo años, tengo ganas de hacer un festejo, lo que pasa es que voy a estar en el teatro”.

“¿No hay un piquito para mí?”

La escena del “piquito” en Los Simuladores, una de las más recordadas de la televisión argentina, volvió a cobrar vida gracias al relato humorístico de Martín Seefeld.

Durante la entrevista, Seefeld evocó el contexto de la grabación, marcada por la presencia de su amigo y colega José Andrada, recientemente fallecido. El actor relató que, al llegar el momento de rodar la escena, se encontró con Andrada, a quien describió como “un oso así, bigotudo”.

En ese instante, Seefeld propuso al director, una variante para la toma: “Déjame chorearselo el beso, que sea un beso choreado”, recordó el actor en diálogo con Mario Pergolini. Sin embargo, el director le respondió: “No, no, es una historia de amor”, y le indicó que detuviera el ascensor, agregaría música de ABBA y que él debía dar el beso en ese ambiente.

El actor rememoró que eran siete personas dentro de un ascensor, lo que generó un clima distendido y divertido. “Yo escuchaba las risas desde afuera, y nos equivocábamos y había que repetirla”, relató Seefeld, quien también compartió con humor que, ante la reiteración de las tomas, llegó a decir: “Nos vamos a enamorar, si seguimos así nos vamos a enamorar”. Estas anécdotas, recogidas por eltrece, reflejan el tono distendido que marcó la grabación de una de las escenas más emblemáticas de la serie.

La película de Los Simuladores:

En otro tramo de la nota, el actor contó: “No depende de mí. Estamos en eso, se produjo una situación de conflicto con la plataforma. Destrabar los derechos nos dará libertad de acción para encarar un camino".

También se refirió a su preferencia por película o serie corta: “Para mí Simuladores necesita un cierre con las dos cosas”.