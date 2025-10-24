Era buscado desde hace más de un año y lo detuvieron por el crimen de Joel Rodas

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a un joven que registraba pedido de captura por el delito de homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Los efectivos de División Captura del Departamento Operativo - Región I - de PDI, con los recaudos legales del caso, allanaron este miércoles una vivienda de Pje. A. Fernández Montiel al 9300 de la ciudad de Santa Fe, donde detuvieron a H. A. E. de 27 años.

El sospechoso era intensamente buscado desde hace más de año, en el marco del homicidio de Brian Joel Rodas, ocurrido el 9 de diciembre de 2023 en el barrio San Lorenzo.

El procedimiento se llevó a cabo con la colaboración del Grupo Operaciones Especiales de la Unidad Regional Uno.

En el hecho Interviniente el fiscal de homicidios, Andrés Marchi.