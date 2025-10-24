Era buscado desde hace más de un año y lo detuvieron por el crimen de Joel Rodas

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a un joven que registraba pedido de captura por el delito de homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas.
Los efectivos de División Captura del Departamento Operativo - Región I - de PDI, con los recaudos legales del caso, allanaron este miércoles una vivienda de Pje. A. Fernández Montiel al 9300 de la ciudad de Santa Fe, donde detuvieron a H. A. E. de 27 años.
El sospechoso era intensamente buscado desde hace más de año, en el marco del homicidio de Brian Joel Rodas, ocurrido el 9 de diciembre de 2023 en el barrio San Lorenzo.
Cabe mencionar que por este hecho ya habían sido detenidos los otros dos hombres sindicados como coautores del homicidio.
El procedimiento se llevó a cabo con la colaboración del Grupo Operaciones Especiales de la Unidad Regional Uno.
En el hecho Interviniente el fiscal de homicidios, Andrés Marchi.