Encontraron a Lourdes de Bandana y detuvieron a su ex pareja en Palermo: estaba escondido en el placard de su departamento

La cantante Lourdes Fernández, ex integrante de la banda pop Bandana, fue encontrada este jueves por la noche en el departamento de su exnovio, Leandro Esteban García Gómez, en el barrio porteño de Palermo, luego de que la Policía de la Ciudad realizara un allanamiento ordenado por la Justicia. El hombre estaba escondido en el placard y fue detenido, en medio de las acusaciones por violencia de género.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Ravignani 2386, donde reside García Gómez, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, con intervención de la División Investigaciones Comunales 14. La ex Bandana pasó la noche en el hospital fernández

Según informaron fuentes policiales, en el interior del departamento los efectivos hallaron a Fernández y procedieron a la detención inmediata de García Gómez. En el lugar trabajaron también efectivos de la Policía Científica, personal del SAME y representantes de la Justicia.

Horas antes, el sospechoso había dicho ante los medios que su ex pareja se encontraba en la casa de una amiga y había permitido el ingreso parcial de la Policía a su vivienda, pero se negó a que revisaran todos los ambientes, por lo que fue necesaria la orden judicial que finalmente se emitió en horas de la noche.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el hallazgo de la cantante.