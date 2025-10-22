El conductor de una camioneta atropelló a un menor de 13 años porque se le cruzó con la bici

El conductor de una camioneta atropelló a un adolescente de 13 años que circulaba en bicicleta en la localidad bonaerense de Bernal Oeste, partido de Quilmes, y luego se dio a la fuga.

El hecho ocurrió en la calle 186 San Marcos, entre Cisterna y Zapiola, donde el conductor del rodado embistió al menor porque se le cruzó con la bici, le destrozó el rodado y escapó del lugar sin asistirlo. Quedó escrachado en las cámaras de seguridad.

“Dos veces quiso chocarlo. Tengo la patente de la camioneta, hizo abandono de persona”, relató la madre del adolescente, quien aseguró que el ataque fue intencional. “Le rompió toda la bicicleta, lo hizo a propósito”, denunció.

La mujer añadió que su hijo “está muy asustado, pero gracias a Dios se encuentra bien”, y consideró que “tuvo un dios aparte”.

La familia realizó la denuncia y la policía trabaja para identificar y detener al conductor involucrado.