Sorprendieron a un narco en la cama y secuestraron cocaína en una caja de zapatos

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo en la zona sur de la ciudad de Rosario a dos personas sospechadas de estar vinculadas a la comercialización de drogas.

En el allanamiento ordenado por la fiscal Mercedes Banchio, de la Fiscalía de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los agentes secuestraron cocaína lista para su venta, teléfonos celulares, dinero en efectivos y elementos de interés.

Luego de tareas investigativas que permitieron identificar un punto de venta de estupefacientes, personal de la Dirección General de la PDI Región II División Microtráfico, llevó adelante un procedimiento en una vivienda ubicada en Sánchez de Bustamante al 2200 -barrio Mercedes de San Martín-, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. En el lugar, los efectivos detuvieron a Facundo Fernando A. (28 años) y a Jésica Soledad Z. (38), sindicados como presuntos responsables en la investigación del MPA.

Durante la requisa se secuestraron 12 envoltorios de cocaína con un peso total de casi 5 gramos (resultado positivo al reactivo químico Scott), $ 22.700 en efectivo, ocho teléfonos celulares, dos tijeras y una cuchara con restos de sustancia compatible con clorhidrato de cocaína.

Por instrucción de la fiscal interviniente, los detenidos fueron trasladados a sede de Microtráfico de la PDI, los celulares quedaron secuestrados en el estado en que se hallaron y los demás elementos de interés fueron incorporados a la causa.