Patrullaban en medio de los incendios y rescataron a una cría de un animal en peligro de extinción

Un escuadrón de Gendarmería puso a resguardo a un oso melero que salía de un pastizal quemado en Salta. El ejemplar fue trasladado la Fundación Protectora de Animales para ser luego reinsertado en su hábitat natural.
 

Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 09:10

Efectivos de la Sección “Santa Rosa”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán”, patrullaban a la altura del kilómetro 1.295 de la Ruta Nacional N° 34 en el marco de los fuertes incendios que afectan a la provincia. 

En ese momento notaron la presencia de un animal a la vera de la cinta asfáltica. Al acercarse, los gendarmes descubrieron que se trataba de un oso melero, un animal cuya población sufrió una drástica reducción en los últimos años. 

El personal de Gendarmería procedió a resguardar al animal y garantizar su seguridad. 

La Fiscalía Federal Descentralizada dispuso el traslado del ejemplar hasta la Fundación Protectora de Animales “Patitas en la Calle” para su reinserción en su hábitat natural.

