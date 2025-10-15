Abrieron una camioneta con un inhibidor en Palermo y robaron 11 tarjetas de crédito y 4 celulares

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Constitución a tres delincuentes de nacionalidad colombiana, uno de ellos con antecedentes, luego de abrir una camioneta 4x4 en Palermo con un inhibidor de señal y robar un morral de su interior que contenía teléfonos celulares y tarjetas de crédito.

Las detenciones se dieron durante un operativo policial de saturación que hubo en la zona, con la intervención del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) para realizar el seguimiento de los ladrones y esclarecer el hecho.





En primer lugar, el personal policial procedió a identificar a dos hombres que circulaban en una moto en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos.

El conductor del rodado pertenecía a una aplicación de viajes de alquiler, mientras que a su acompañante, de nacionalidad colombiana, al ser requisado en presencia de testigos, se le encontró un inhibidor de señal y documentación de varias personas.

Posteriormente, efectivos policiales identificaron a 200 metros de allí a dos hombres, también colombianos, que en su poder tenían baterías de inhibidores, un morral con varios teléfonos celulares envueltos en papel aluminio y chips sueltos.

Mientras se realizaban las diligencias, se hizo presente en la Comisaría Vecinal 1 B el dueño de la camioneta para denunciar que le habían abierto el vehículo para robarle un morral con once tarjetas de crédito, un DNI y cuatro teléfonos celulares.

En consecuencia, intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Número 55, a cargo del doctor Martínez y ante la Secretaría Única de la doctora Espósito, y dispuso la detención de los tres delincuentes colombianos, de 23, 34 y 40 años, y el secuestro de los elementos sustraídos, además de no adoptar temperamento con el motociclista de la aplicación de viajes.

Tras ser verificadas las identidades, se confirmó que el ladrón de 40 años tenía antecedentes por falsificación, resistencia a la autoridad, robo y tenencia de drogas.