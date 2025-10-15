Llega a juicio “la banda del millón”: mataron a un vecino y le desfiguraron la cara a una jubilada para sacarse una foto con ella

Once integrantes de una organización delictiva conocida como “La Banda del Millón” fueron enviados a juicio acusados de cometer al menos ocho robos violentos, entre ellos el asesinato del empresario Jorge de Marco en San Isidro y el asalto a la vivienda del periodista Ángel “Baby” Etchecopar, informaron fuentes judiciales.

El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien también encabeza la investigación por la muerte de Diego Maradona y logró la condena de Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce.

Según la acusación, la banda actuaba principalmente en la zona norte del conurbano bonaerense —en localidades como Martínez, Acassuso y San Isidro—, donde realizaba “entraderas” durante la noche. Las víctimas eran golpeadas y amenazadas mientras los delincuentes sustraían dinero, joyas y objetos de valor.

La organización se caracterizaba por ostentar en redes sociales armas, fajos de dólares y autos de alta gama. Además, contaba con doce menores de entre 12 y 17 años, que cumplían funciones de apoyo o vigilancia.

El hecho más grave fue el homicidio de Jorge de Marco, empresario y proteccionista de animales, ocurrido en marzo de 2024 en su casa del barrio Las Lomas de San Isidro. La víctima fue golpeada y asfixiada durante un robo.

Otro de los episodios atribuidos a la banda fue el robo en la vivienda de Etchecopar, en San Isidro, donde los asaltantes ingresaron tras escalar una reja de más de dos metros. Se llevaron joyas, ropa y anteojos, y aunque intentaron forzar la caja fuerte, no lograron abrirla.

De acuerdo con la investigación, Hugo Isaías Castillo San Martín (20) está señalado como el jefe de la organización. Junto con Martín Gaitano, ya fallecido, habría participado en el crimen de De Marco. Castillo fue detenido en un boliche de Tigre tras varios meses prófugo.

Los once acusados que llegarán a juicio son: Hugo Isaías Castillo San Martín (20), Elian David Castillo San Martín (22), Brandon Imanol Brites (19), Thiago Leonel Samir González (18), Jonás Agustín Gallardo (20), Diego Ezequiel Gómez (24), Pablo Román Paletta (21), Jairo Ezequiel León (24), Juan Manuel Moyano (32), Sofía Oriana Gómez (22) y Nicolás Ezequiel Gamarra (25).

En su presentación de 101 páginas, Ferrari describió que varios de los implicados continuaban operando desde las cárceles donde estaban alojados y que los menores eran utilizados para ingresar a las viviendas o, en caso de ser detenidos, aprovechar su inimputabilidad.

“La Banda del Millón” se hizo conocida no solo por la violencia de sus ataques sino también por la exhibición pública de sus botines y su desafío constante a la Justicia.