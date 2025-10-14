Dos asaltos, la misma cuadra y una víctima que se jugó la vida para escapar

Dos asaltos en la misma cuadra generaron preocupación en la localidad bonaerense de Haedo, donde un conductor se resistió a un intento de robo armado y logró escapar marcha atrás.

A otro vecino le sustrajeron su auto, aunque en un gesto insólito los delincuentes le devolvieron la escalera que llevaba en el techo del vehículo.

Los hechos ocurrieron en la calle Martina Céspedes, entre Vanini y Marinos del Fournier. En el primer ataque, el conductor de una camioneta fue interceptado por cuatro asaltantes que lo apuntaron con un arma y llegaron a abrirle la puerta. Sin embargo, el hombre logró retroceder bruscamente y escapar del lugar, evitando el robo.

En la misma cuadra, otro grupo de delincuentes abordó a un vecino que se encontraba en la vereda y le robó su Peugeot 208. Según relató la víctima, los asaltantes le devolvieron la escalera que estaba sujeta al techo del vehículo antes de huir.

Vecinos del barrio, preocupados por la seguidilla de hechos, calificaron el tramo de Martina Céspedes como “la calle del miedo” y reclamaron mayor presencia policial en la zona.

