Fabricaban patentes truchas y las vendían a más de $50.000 por internet y en una galería del centro porteño

Tras una investigación de seis meses, la Policía de la Ciudad desarticuló una organización destinada a la fabricación y comercialización de chapas patentes ilegales, que derivó en una serie de allanamientos, uno de ellos en la capital de Córdoba, otro en Quilmes y el restante en una galería de la Ciudad de Buenos Aires.

La pesquisa estuvo a cargo de la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad que determinó que chapas patentes eran comercializadas por un sitio web, también se las encargaba en una galería del centro porteño, donde se también se las retiraba.

Se trata de réplicas apócrifas de las expedidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.

Tras la solicitud de la Fiscalía N° 35 Especializada en Delitos Complejos de profundizar las averiguaciones, los detectives lograron establecer que las chapas se fabricaban en Córdoba y que además de venderse en la galería porteña, también había otro punto de entrega en el centro de Quilmes, en tanto las chapas eran enviadas desde la capital cordobesa por una empresa de courier privado.

Con los datos acumulados por los oficiales de la Policía de la Ciudad, la fiscalía solicitó los allanamientos en los tres puntos, que fueron avalados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 30, del Dr. Juan José Cavallari.

Oficiales de la Policía de la Ciudad con la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, allanaron la fábrica de las patentes truchas en Esquiú al 900, muy cerca del centro de la ciudad.

Se trata de un local de grandes dimensiones, donde los policías secuestraron gran cantidad de placas, algunas a medio hacer, cuñas y moldes.

De acuerdo a los investigadores, en el lugar se confeccionaban chapas del sistema actual o también del anterior, tanto de vehículos como de motos. En el lugar había dos propietarios y un empleado.

Mientras que en la galería céntrica se encontraron modelos a color de las chapas patentes que oficiaban de muestras para ser encargadas a la fábrica en Córdoba y documentación importante para la causa.