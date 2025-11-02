Seis menores quedaron atrapados en un kayak en el río y fueron rescatados en un operativo dramático

Seis menores de edad fueron rescatados luego de quedar atrapados con su kayak debajo del puente de Liniers y Camino de los Remeros, en la localidad de Rincón de Milberg.





Los chicos se salvaron gracias a un rápido y coordinado operativo del Centro de Operaciones Tigre (COT), Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando los jóvenes navegaban sobre el río Reconquista y, debido a la fuerte correntada, la embarcación quedó atascada bajo el puente.

Las cámaras de videovigilancia del COT detectaron la emergencia y activaron de inmediato el protocolo de rescate. Personal de Bomberos Voluntarios de Tigre y de Defensa Civil acudió al lugar y logró poner a salvo a los seis ocupantes.

Médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) también se hicieron presentes y asistieron a los menores, quienes resultaron ilesos.

Fuentes comunales destacaron la “eficiencia y coordinación” del operativo, que permitió evitar un desenlace trágico.