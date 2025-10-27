Un taxista dio positivo de alcoholemia y encontraron a su pareja de 18 años escondida en el baúl

Un insólito hecho ocurrió a la madrugada en Salta cuando agentes de tránsito detuvieron a un taxista que circulaba en estado de ebriedad y descubrieron que llevaba a su pareja escondida en el baúl del vehículo.

El operativo se desarrolló sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del club Gimnasia y Tiro, en el marco de un control rutinario de alcoholemia. Según informaron fuentes municipales, el conductor del taxi dio positivo en el test, lo que motivó una inspección más exhaustiva del auto.

Durante la revisión, los inspectores notaron movimientos en la parte trasera del vehículo y, al abrir el compartimiento, encontraron a una mujer recostada y cubierta con una manta. Al ser consultado, el chofer explicó con naturalidad: “Es mi señora”.

La joven, de 18 años, confirmó luego que había ingresado al baúl por su propia voluntad “para controlar” a su pareja, a quien sospechaba de infidelidad. Según relató, pretendía observar qué hacía el hombre durante sus recorridos nocturnos como taxista. "Estaba vigilando a mi pareja”, dijo ella, de 18 años.

“Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, le recalcó el hombre al policía

El hecho derivó en la labranza de un acta de infracción y la aplicación de sanciones al conductor por conducir bajo los efectos del alcohol y transportar personas en condiciones indebidas.

El insólito suceso fue registrado por los agentes durante el operativo y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, donde el caso generó una ola de comentarios y memes por lo insólito y riesgoso del episodio.