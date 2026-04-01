Misión Artemis II: cómo será el regreso tripulado a la Luna tras 50 años y con un satélite argentino

Durante el último tramo de la tarde, el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos se convertirá en el escenario mundial de uno de los eventos más esperados de la exploración espacial contemporánea.

El despegue de la nueva misión espacial Artemis II de la NASA a la Luna, dentro de una ventana de dos horas a partir de las 18:24 hora local (19.24 hora argentina, 17.24 en Colombia, 16.24 en México y 00.24 del 2 de abril en España), representa la mayor apuesta humana por regresar al entorno lunar tras más de medio siglo.

El cronograma oficial de la NASA incluye conferencias, transmisiones en vivo y actualizaciones periódicas desde hoy hasta el regreso y recuperación de Orion el 11 de abril. La cobertura, a través de NASA+ y el canal de YouTube de la agencia, estará disponible en español y permitirá seguir cada etapa de la travesía, desde la cuenta regresiva hasta el amerizaje en el océano Pacífico.

El objetivo central de la misión consiste en realizar el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde 1972, con una tripulación integrada por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. El vuelo durará 10 días y constituirá un ensayo general para el regreso humano a la superficie lunar.

Al respecto, la primera astronauta argentina, Noel Castro, expresó: “Tomen unos minutos para dimensionar lo que está por pasar. El humano vuelve a la luna, en una capsula que NUNCA fue habitada. Sera la primera vez que suben astronautas a Orion y es directamente la luna”.

La tecnología del viaje y el aporte argentino:

La magnitud del desafío resulta evidente no solo por el tiempo transcurrido desde el último viaje de estas características, sino también por el esfuerzo tecnológico y económico invertido.

El desarrollo del Space Launch System (SLS) demandó cerca de 24 mil millones de dólares, mientras que la cápsula Orion requirió más de 20 mil millones de dólares desde 2006. El lanzamiento de Artemis II inaugura una nueva era de exploración, marcada por la validación de sistemas críticos y por el trabajo conjunto de agencias internacionales como la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea (ESA).

“Con todos los riesgos posibles, dentro de ese cohete se confía en la tecnología Argentina. Y ESTO ES HISTORIA. NASA confía en nuestro país para ponernos en una misión tripulada a la luna”, aseguró la primera astronauta argentina.

Y aclaró: “Confía en la tecnología Argentina porque un satélite Argentino ES tecnología Argentina. En cualquier viaje tripulado cualquier payload (carga útil) tiene que ser 3 veces más confiable que en un viaje no tripulado. Que no construyamos el cohete no significa que un satélite deje de ser tecnología o que no influya en la seguridad de la misión”.

El microsatélite argentino Atenea:

La comunidad científica argentina celebra un logro sin precedentes: el microsatélite Atenea participará en la misión Artemis II de la NASA.

El desarrollo de Atenea representa el fruto de una colaboración entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), junto con la empresa VENG S.A.

El proyecto fue seleccionado por la NASA entre propuestas de casi 50 países, de los cuales solo cuatro lograron un lugar en la misión: Alemania, Arabia Saudita, Corea del Sur y Argentina.

El satélite Atenea es un CubeSat de clase 12U, con dimensiones de aproximadamente 30 x 20 x 20 centímetros. Su desarrollo fue íntegramente nacional y su objetivo principal es operar a 70.000 kilómetros de distancia de la Tierra, estableciendo una comunicación directa con estaciones de la CONAE en Tierra del Fuego y Córdoba.

La misión pone a prueba la robustez de las comunicaciones y la recolección de datos en un contexto de alta exigencia técnica, ya que Atenea será desplegado poco después del lanzamiento, cuando el módulo Orion Stage Adapter se separe de la nave principal.

La primera astronauta argentina:

María Noel de Castro Campos, ingeniera biomédica y aeroespacial salteña nacida en 1997, es la candidata seleccionada para convertirse en la primera mujer astronauta argentina en viajar al espacio, con misión proyectada en la cápsula Dragon de SpaceX para 2027. Formada en la Universidad Favaloro, se especializa en bioastronáutica.

Recientemente participó de un spot publicitario de la empresa automotriz Hyundai y expresó a través de sus redes sociales: “Cuando hable por primera vez con Hyundai, me contaron que gracias a Javier Milei sus ventas crecieron de una forma exponencial y que hacer esta publicidad era para él con la idea de agradecerle su trabajo y su apoyo, también, a mi camino como Astronauta”.

Cronograma oficial de Artemis II:

La NASA detalló la agenda de eventos que rodean al lanzamiento y desarrollo de Artemis II, desde la llegada de la tripulación al Centro Espacial Kennedy hasta el regreso y recuperación de la nave Orion en el océano Pacífico.

Miércoles 1 de abril: a las 7:45 hora local (6.45 hora de Buenos Aires, 4.45 hora de Colombia, 3.45 hora de México y 9.45 hora en España), comienza la cobertura de las operaciones de carga de combustible y la preparación del SLS; a las 12:40 hora local (11.40 hora de Buenos Aires, 09.40 hora de Colombia, 08.40 hora de México y 16.40 hora en España), inicio de la transmisión en NASA+ y YouTube. El lanzamiento está programado para las dos horas después de cada horario en Florida y habrá una ventana de dos horas para que el mismo ocurra.

Dos horas y media después del despegue, la NASA celebrará una conferencia de prensa para informar sobre la maniobra orbital que colocará a Orion en órbita terrestre alta.

Lunes 6 de abril: la tripulación superará el récord de distancia alcanzada por humanos con respecto a la Tierra que se situará a más de 400.000 kilómetros de nuestro planeta.

Viernes 10 de abril: a las 18:30 hora local (17.30 hora de Buenos Aires, 15.30 hora de Colombia, 16.30 hora de México y 22.30 hora en España), comenzará la cobertura del regreso. Los astronautas serán asistidos por personal de la NASA y del Departamento de Guerra, y trasladados a un buque de recuperación.

Sábado 11 de abril: a las 00:35 hora local (23.35 hora de Buenos Aires del día 10, 21.35 hora de Colombia, 20.35 hora de México y 04.35 hora en España), habrá una conferencia de prensa desde el Centro Espacial Johnson.

La secuencia de lanzamiento contempla la separación inicial del cohete SLS, tras lo cual la cápsula Orion iniciará maniobras de validación en órbita terrestre. Solo entonces pondrá rumbo a la Luna, ejecutando una trayectoria conocida como free return.

El sobrevuelo de la cara oculta del satélite natural será el punto culminante, ya que la nave y su tripulación alcanzarán la mayor distancia jamás recorrida por humanos respecto a la Tierra. La tripulación superará el 6 de abril el récord de distancia, situándose a más de 400.000 kilómetros del planeta y a 7500 kilómetros de la Luna.

La nave deberá enfrentar temperaturas de hasta 2.800 ℃ (5.072 ℉) durante la reentrada, un reto para el escudo térmico de Orion. Tras el vuelo no tripulado de Artemis I, los responsables identificaron grietas y desprendimientos en el material externo de la cápsula, lo que llevó a modificar la trayectoria de reingreso para reducir la exposición a las temperaturas máximas.

El regreso de los astronautas está previsto para el 11 de abril, cuando equipos médicos y técnicos asistirán a la tripulación tras el amerizaje. La NASA dispuso la recuperación inmediata de la cápsula y el traslado de los astronautas a un buque preparado para atención y revisión médica.