“La intuición no es magia”: Daniel López Rosetti explicó cómo tu cerebro decide antes que vos

Daniel López Rosetti detalló cómo funciona la intuición desde la neurociencia, subrayando que se trata de un proceso basado en la acumulación de experiencias previas y su procesamiento inconsciente.

En este sentido, ilustró el mecanismo de la intuición a través de una anécdota: “La intuición es la acumulación de conocimiento inconsciente. Cuando digo inconsciente, un día podemos hablar de niveles de conciencia. Estoy hablando del preconsciente neurológicamente comprobable”.

El médico destacó que la experiencia emocional negativa se almacena en la memoria, y años después puede guiar una decisión sin que la persona advierta el motivo racional inmediato: “Casi nada de lo que elegimos lo elegimos porque lo pensamos”.

La teoría del marcador somático:

López Rosetti fundamentó sus afirmaciones en la teoría del marcador somático, desarrollada por el neurocientífico Antonio Damasio. “Cuando él la pasó mal, no solamente discutió, sino que le subió la presión arterial, transpiró, tuvo palpitaciones, por poquito que sea lo tuvo. En la memoria, en la memoria emocional”, explicó sobre el ejemplo de una persona que había discutido con sus compañeros de trabajo en una comida.

Según el especialista, estas huellas biológicas quedan grabadas y resurgirán ante situaciones similares, orientando la toma de decisiones de forma automática: “El inconsciente, la elevación de la presión arterial, las palpitaciones, la taquicardia, la transpiración de cinco años atrás, le dirá a su mente inconsciente la próxima vez que esté frente a un restaurante parecido a aquel de la discusión: ‘No, este restaurant no es para vos. Andá a este’”.

El médico sostuvo que la intuición depende de la experiencia previa: “No hay intuición si no hay experiencia. Sin experiencia previa no hay intuición. La intuición es, por definición, conocimiento inconsciente acumulado”. Detalló que el cerebro utiliza esta información para reconocer patrones y actuar con rapidez, sin que intervenga el razonamiento deliberado.

También mencionó la intuición experta, ejemplificada en profesiones que requieren decisiones rápidas basadas en años de práctica: “En un periodista que sabe hacer entrevistas, la intuición experta hace que al ver al entrevistado sepa si lo tiene que dejar hablar o no, o cuándo hacerle tal o cual pregunta. Y el “Dibu” Martínez es un mago en intuición experta”.

Evidencia neurocientífica:

Presentando estudios de resonancia magnética funcional, López Rosetti mostró cómo las áreas cerebrales se activan ante recuerdos emocionales: “Ponés la persona acá y le hacés preguntas o cuestionarios, ciertas partes del cerebro se activan. Porque recuerda algo y el área que tiene ese recuerdo se activa. Vos podés mapear el cerebro, porque el resonador no solamente te va a mostrar el cerebro, sino que te va a mostrar qué parte del cerebro en ese momento tiene más irrigación sanguínea y más oxígeno”.

El especialista precisó que distintas emociones, como el miedo o el placer, activan circuitos diferentes dentro del cerebro, y que la memoria emocional desempeña un papel central en la intuición: “Si vos, por ejemplo, a esa persona le hacés recordar algo de miedo, se va a activar una parte del cerebro que es miedo. Si le recordás algo de placer, se va a activar otra parte”.

¿Se puede entrenar la intuición?

“La práctica es neuroplasticidad, no es casual. Y quien repara más en los eventos que lo rodean está desarrollando todas las funciones neurales, entre ellas esa compilación de acumulación de experiencias inconscientes”. Comparó el refuerzo neural con el funcionamiento de las vacunas: “El sistema neural necesita refuerzo. Cuando vos memorizás algo, lo guardás, pero si no lo repasás, las uniones neurales que guardaron ese conocimiento se deshacen”.

Y compartió herramientas a tener en cuenta: “La meditación es el primer mecanismo para desarrollar la intuición. Las personas que meditan acceden a una condición de una mente calma, reposada, en paz. De esta manera, persona se vuelve más hábil y susceptible de percibir sensaciones”.

“El mecanismo de la escritura automática. Si usted tiene un problema determinado, tiene que resolverlo, no piense mucho, agarre un papel y un lápiz y escriba las respuestas a sus problemas rápidamente sin pensar mucho para que la mente descargue intuitivamente y se haga una primera impresión no analítica, no consciente, eso ayuda”, sumó como segunda herramienta.

Finalmente, agregó otra clave a tener en cuenta: “El diario de intuiciones, papel y lápiz. A la noche hace memoria de lo que hizo durante el día y anota en qué momento tuvo intuiciones. Ahí va a ir viendo en qué medida, lo que usted intuitivamente suponía se convirtió en realidad o no, se va a ir afinando”.