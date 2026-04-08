“Hecho en Argentina”: Ricardo Darín, Siciliani y De la Serna protagonizan algunas de las grandes producciones de Netflix para 2026 y 2027

El lugar elegido por Netflix para las nuevas oficinas es el barrio porteño de Villa Crespo. y reveló los estrenos de producciones argentinas para 2026 y 2027, entre los que se encuentran nuevas series, películas y documentales.

El anuncio, enmarcado bajo el sello “Hecho en Argentina”, incluye una amplia variedad de propuestas que combinan figuras consagradas con nuevas voces, además de buscar equilibrar identidad local y proyección global.

“Quisiera actuar en Netflix para que me atienda Fernanda”, desarrolla el spot con el que la plataforma difunde las producciones a estrenar haciendo referencia a la psicóloga de la serie “Envidiosa”.

“Argentina se ha convertido en protagonista de nuestra estrategia regional por su tradición audiovisual, potencia creativa y capacidad de contar historias locales cuya trascendencia y contundencia las hace universales”, aseguró Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para Latinoamérica.

“Nuestra apuesta por el país y la industria audiovisual argentina no sólo se renueva sino que se fortalece con lo hoy anunciado. Además, celebramos 15 años de Netflix en Latinoamérica inaugurando nuevas oficinas y consolidando nuestro equipo local”, agregó el directivo.

Desde la compañía destacaron que el impulso a nuevas producciones nacionales refleja el apoyo al cine argentino, con proyectos desarrollados junto a figuras reconocidas del sector, en roles tanto creativos como técnicos.

Mafalda: se conoció la primera imagen de la serie que ya tiene fecha de estreno

La historieta de Mafalda, uno de los símbolos culturales más influyentes de Argentina a nivel global, será adaptada en formato serie por la plataforma Netflix. El anuncio de la producción, que ya cuenta con su primera imagen oficial, despertó expectativas entre seguidores de distintas generaciones que crecieron con el personaje del mendocino Joaquín Salvador Lavado, Quino.

Según confirmó la plataforma de streaming, la producción se estrenará en 2027. La noticia fue acompañada por una primera imagen del icónico personaje, donde se la ve de espaldas, sentada en el suelo y con su clásico vestido rojo con moño, en una escena cargada de nostalgia y expectativa.

El proyecto está a cargo nada menos que de Juan José Campanella, director reconocido internacionalmente y ganador del premio Oscar por El secreto de sus ojos. En esta adaptación trabajará junto a Gastón Gorali, quien se desempeñará como co-guionista y productor general.

Se refuerza el “hecho en Argentina”:

Durante marzo comenzó la filmación del próximo largometraje de Santiago Mitre, previsto para estrenarse en 2027. Tras la nominación al Oscar por “Argentina, 1985”, Mitre emprende un nuevo proyecto escrito junto a Mariano Llinás, centrado en el género político y protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani.

En la segunda parte del año, Ricardo Darín regresa al streaming interpretando a un psicoanalista poco convencional en “Lo dejamos acá”, con Diego Peretti y dirección de Hernán Goldfrid. Hacia fin de año, llegará la versión audiovisual de la reconocida obra “Felicidades”, bajo la dirección de Álex de la Iglesia y con las actuaciones de Adrián Suar y Griselda Siciliani.

“Risa y la cabina del viento”, dirigida por Juan Cabral y rodada en Tierra del Fuego, estará disponible tras su exhibición en salas de cine.

Entre las producciones más esperadas, “Envidiosa” estrena su cuarta y última temporada el 29 de abril, mientras que la serie “En el barro” suma una nueva entrega con el regreso de Juana Molina, María Becerra, Valentina Zenere, Ana Garibaldi y Lorena Vega. La segunda temporada de “El Eternauta” avanza en su desarrollo y se encuentra en una etapa avanzada.

El 14 de agosto se lanzará “Moria”, serie inspirada en la vida de la artista, protagonizada por Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione, en coincidencia con los 80 años de la figura central.

En la segunda mitad del año, la literatura local llega al formato audiovisual con “Mis muertos tristes”, miniserie dirigida por Pablo Larraín basada en relatos de Mariana Enriquez y con Mercedes Morán en el elenco, y “Gordon”, thriller que adapta la novela de Marcelo Larraquy, dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Rodrigo de la Serna como protagonista.

Próximamente debutará “Carísima”, primera serie corta de Netflix producida en el país, compuesta por 10 episodios de 10 minutos y creada por Caro Pardíaco.

Para 2027 están programados: “Tiempo al tiempo”, nueva propuesta de Sebastián Ortega con Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro; una miniserie de Sebastián Borensztein basada en su libro “El Ruso”, con Chino Darín tras finalizar el rodaje en Europa; y “Crimen desorganizado”, ficción de humor negro cuya grabación comienza este mes, dirigida por Nicanor Loreti y con un elenco integrado por Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi.

La producción de la serie animada “Mafalda” bajo la dirección de Juan José Campanella y la miniserie “El futuro es nuestro”, basada en “The World Jones Made” de Philip K. Dick, continúan en marcha con estrenos previstos para el próximo año.

El 23 de abril se lanzará el documental “Yiya Murano: Muerte a la hora del té” y se anunciaron tres documentales sobre figuras argentinas: “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”, película de Gustavo Cova con guion de Hernán Casciari e ilustraciones de Liniers, que combina testimonios y animación; “Fito Páez: El mundo cabe en una canción”, documental dirigido por Matías Gueilburt para 2026, que explora la faceta íntima del músico; y “Perfecta: La voz de Silvina Luna”, relato documental sobre los últimos años de la modelo y actriz, construido a partir de material grabado por ella misma, previsto para 2027.