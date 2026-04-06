“Me quería morir cuando vi el video de mi papá”: Agostina Páez habló sobre la polémica en torno a su padre

En el marco de una entrevista, Agostina Páez reapareció públicamente para dar su versión sobre los hechos que la tuvieron como protagonista cuando en enero de este año, fue grabada realizando gestos racistas (imitando a un mono) hacia trabajadores de un bar en el barrio de Ipanema, Río de Janeiro.

Estuvo bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica en Brasil durante casi tres meses. Regresó a Argentina el 1 de abril de 2026 tras pagar una fianza.

Durante la charla, Páez hizo foco en el rol de su entorno familiar y reveló el impacto emocional que le generaron algunas situaciones recientes, cómo la viralización del video en donde se lo ve a su padre haciendo un gesto racista en un conocido bar santiagueño.

"No podía creer realmente, me siento como mamá de mi papá, no sé por qué lo habrá hecho, me enojé mucho y me dio mucha vergüenza, me puse muy mal", expresó.

En ese sentido, también se refirió a un episodio puntual que la afectó especialmente: "Le pregunté ¿por qué haces eso? Él me dice que han venido a increparlo una persona y solamente repetía lo que otro le decía, pero sobre el video no sé nada porque no estaba ahí".

Además, la joven contó que hubo un intento de acercamiento reciente: "Yo siento que me hizo mal, ayer me manda mensaje (en Pascuas) pidiéndome perdón", sostuvo.

“No he dimensionado lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. He visto a una persona agarrándose los genitales y me ha salido hacer eso, tengo idea por qué”, aclaró respecto al hecho que protagonizó ella.

También relató el momento en que se enteró de su detención: “Llegamos a la comisaría y me dicen que no puedo salir del país, que hay una orden, que iba a tener que usar una tobillera electrónica y ahí me muestran el video”.

Y agregó: “No lo podía creer, no lo dimensioné, ignorancia de mi parte total sobre el racismo. Era afro la persona a la que le hice el gesto”.

Cambio de defensa y giro en la causa:

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el cambio en su representación legal. Explicó cómo su situación comenzó a modificarse a partir de la intervención de la abogada Carla Junqueira, quien anteriormente trabajó en la defensa de Thelma Fardin en la causa contra Juan Darthés.

Según detalló, la estrategia inicial de su primer abogado no había logrado encauzar el caso, mientras que la llegada de Junqueira marcó un antes y un después en su situación judicial en Brasil.

Un cruce inesperado:

Uno de los momentos más llamativos del relato fue cuando Agostina reveló un encuentro inesperado con María del Carmen Leone. De acuerdo a su testimonio, ambas coincidieron en un bar y, lejos de lo que podría suponerse, la mujer le envió posteriormente un mensaje de apoyo en medio del proceso que atraviesa. El dato cobra especial relevancia por el contexto que rodea a la figura de Darthés y la histórica denuncia en su contra.

“La mujer me dice que estaban orando por mí, que tenga fuerza y me cuenta que era la mujer de Darthés”, afirmó.

Racismo y visibilización:

Por último, Páez reflexionó sobre una de las aristas más sensibles del caso: el racismo. En ese sentido, aseguró que su experiencia puede servir para poner el tema en agenda.

"Hay invisibilidad aquí de lo que es el racismo, con esto se va a hablar mucho más del racismo, está bien que se hable de esto y que se repudie", concluyó.