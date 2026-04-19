Trabajaba hace 10 días como empleada doméstica, le dieron la llave y entró a desvalijarlo

Todo parecía ir bien. Llevaba casi dos semanas trabajando y el dueño de casa estaba contento con su rendimiento. Debido al trabajo debía estar muchas horas fuera del edificio, por lo que le entregó las llaves a la nueva empleada doméstica. Pero todo salió mal.

La Policía de la Ciudad recibió una alerta a las 22 de la noche de “autores en el lugar” en Palpa al 2300 en Belgrano.

Al ingresar al edificio, que cuenta con 14 pisos, los efectivos localizaron a los tres sospechosos en el décimo piso y concretaron su detención. Los cómplices de la imputada eran dos hombres, de 60 y 43 años.

De acuerdo con la investigación, la mujer se desempeñaba como empleada doméstica en el domicilio del damnificado, un hombre de 44 años, desde hacía aproximadamente diez días, y tenía en su poder las llaves de acceso al edificio y al departamento.

El edificio posee además cámaras de filmación, monitoreo y seguridad instaladas en la planta baja, por lo que todos los movimientos quedaron registrados.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 39, a cargo de Carlos Bignone, que dispuso la detención de los tres imputados y la carátula de “tentativa de robo”.