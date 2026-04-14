El PAMI en alerta: Médicos de cabecera continúan un paro nacional por el recorte salarial y no prestan servicios

El conflicto en la obra social de los jubilados se profundiza cada vez más y crecen los reclamos desde todos los sectores por las nuevas medidas que han tomado desde la conducción del organismo con los proveedores y los profesionales que prestan sus servicios.

En ese marco, médicos de PAMI nucleados en la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) iniciaron un paro de 72 horas y dejan de atender a los pacientes salvo urgencias y casos particulares.

"Tengo 600 afiliados a cargo, anteriormente la cápita se pagaba alrededor de $1.000 y ahora va a ser $2.100. Entonces, el PAMI con eso dice que nos aumentó el ingreso. Antes teníamos prestaciones por demanda instantánea y eso se pagaba aparte", explicó en una entrevista Miguel Ángel García Ramis, médico de cabecera de PAMI.

Y agregó: "Con la actual cápita voy a pasar a cobrar $720.000. Tengo una secretaria en blanco, el PAMI conlleva mucho papeleo, y esa chica me suma un millón de pesos. No me cierran los números", agrega el médico. "También la secretaria va a quedar sin trabajo", afirmó.

Según plantearon médicos públicamente, los cambios implican la eliminación de incentivos y prestaciones, lo que derivaría en una fuerte caída de ingresos.

En este marco, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, apuntó contra el Gobierno por la crisis del PAMI. Les pidió que "pongan la cara y los recursos". “Pido públicamente: no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos”, lanzó el mandatario durante un acto.

Además, sostuvo que “no puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”.

"De la misma manera que nosotros levantamos el 45 por ciento del presupuesto de la salud, porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica, tengan coraje, defiendan a los abuelos o no se acuerdan lo que hicieron por esta patria”, contrastó.

Cambios en el modelo y reclamos del sector:

La medida de fuerza se desarrolla desde este lunes y se extenderá hasta el miércoles inclusive, como respuesta a la Resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada el 9 de abril de 2026 por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI).

La resolución establece la unificación y actualización del nomenclador prestacional, el incremento del valor de la cápita a partir de abril de 2026 y la eliminación del incentivo económico destinado a la formación de posgrado de los médicos de cabecera.

Según trascendió, el sistema vigente funcionaba bajo un esquema mixto que combinaba el pago por cápita y por prestaciones médicas realizadas. Sin embargo, los profesionales sostienen que la implementación del nuevo modelo elimina componentes variables esenciales del ingreso.

Además, los médicos continúan bajo modalidad contractual, sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujeta a auditorías, y asumiendo la totalidad de los costos de funcionamiento de sus consultorios.

También advierten que las condiciones económicas fueron modificadas sin una renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales.

La respuesta del PAMI y el impacto en el sistema:

Desde el organismo estatal, defendieron públicamente la medida y aseguraron que el cambio apunta a ordenar el sistema prestacional. “No se le está achicando el ingreso sino unificando el nomenclador”, indicaron ante la consulta realizada por Perfil.

En esa línea, explicaron que el valor de la cápita se incrementó de $946 a $2100, lo que implica una mejora en el ingreso fijo. Como ejemplo, señalaron que un médico con 800 cápitas pasó de percibir $756.800 a $1.680.000, lo que representa un aumento del 121%.

“El aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia”, agregaron desde PAMI, y señalaron que la iniciativa también responde a la necesidad de simplificar procesos administrativos.

Asimismo, el organismo indicó que se están endureciendo los controles sobre la transmisión de órdenes médicas para garantizar la correcta prestación del servicio.

La carta que publicaron frente al reclamo, los médicos de cabecera:

Quiero dirigirme a ustedes con respeto y sinceridad para compartir una situación que nos afecta directamente, tanto a los médicos como a la calidad de atención que ustedes reciben.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ha decidido, mediante una resolución reciente, modificar la forma de pago a los médicos de cabecera en todo el país. Este cambio implica una reducción de más del 50% en nuestros ingresos.

Lamentablemente, esta medida no es aislada. Probablemente ustedes ya han notado en los últimos meses que conseguir turnos, estudios o consultas con especialistas se ha vuelto cada vez más difícil y con mayores demoras. Esto forma parte de una realidad que viene afectando al sistema de atención en general.

Como su médico de cabecera, siempre he intentado acompañarlos con responsabilidad, compromiso y cercanía, dando lo mejor de mí para responder a sus necesidades y brindarles una atención digna. Sin embargo, la situación actual nos pone en un lugar muy difícil, donde sostener la atención se vuelve cada vez más complejo.

Por este motivo, y en conjunto con médicos de todo el país, se ha decidido realizar un paro de actividades por 72 horas, desde el 13 hasta el 15 de abril. Durante esos días no se realizarán atenciones.

Además, si esta situación no se revierte, lamentablemente no puedo garantizar la continuidad como prestador de PAMI, ya que trabajar en estas condiciones implica hacerlo a pérdida, algo que se vuelve insostenible.

Sé que esto puede generar molestias, y realmente lo lamento. Pero también necesito que sepan que esta medida busca defender no solo nuestro trabajo, sino también la posibilidad de seguir brindándoles una atención de calidad.

Les pido, si lo sienten, que puedan acompañarnos y difundir esta situación. El miércoles 15 de abril a las 11 hs se realizará una movilización frente a PAMI Córdoba (General Paz 370), donde su apoyo puede marcar una diferencia.

Gracias por su comprensión, por su confianza y por el vínculo que hemos construido a lo largo del tiempo.

Con respeto y compromiso, su médico de cabecera.