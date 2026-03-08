Un marinero indonesio sufrió un ACV en alta mar y Prefectura lo rescató con un helicóptero

Personal especializado de la Prefectura Naval Argentina realizó una aeroevacuación para asistir a un tripulante de un buque pesquero extranjero que sufrió una descompensación mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur. Ante la emergencia, y con el objetivo de facilitar la evacuación sanitaria, se autorizó el ingreso de la embarcación a la Zona Económica Exclusiva Argentina.

La situación se originó cuando el capitán de la embarcación, de bandera de Corea del Sur, se comunicó con el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la Institución en Comodoro Rivadavia para informar que uno de los tripulantes, un ciudadano indonesio de 49 años, presentaba descoordinación motriz y síntomas compatibles con un posible accidente cerebrovascular.

Ante este escenario, se estableció comunicación con un médico de la Autoridad Marítima nacional, quien evaluó el cuadro clínico y recomendó evacuar al hombre para que pudiera recibir atención especializada en tierra.

Una vez que la aeronave se posicionó sobre el pesquero, los rescatistas descendieron una canasta sanitaria y, mediante una precisa maniobra, izaron al tripulante hacia el helicóptero.

Durante el vuelo de regreso, el paciente recibió las primeras atenciones médicas a bordo.

Finalmente, al arribar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, una ambulancia aguardaba en el lugar para trasladarlo a un centro de salud de la ciudad, donde continuaría recibiendo la atención correspondiente.