Mirtha se juntó con Scaloni en una conocida estación de servicio y hablaron de los convocados para el Mundial

La campaña “Viví todos los mundiales” de Shell en Argentina reunió a Mirtha Legrand y Lionel Scaloni en un spot que apuesta a la emoción y la identidad futbolera.

El comercial fue grabado en Buenos Aires con tecnología de producción virtual, lo que permitió recrear distintos escenarios en un mismo rodaje y potenciar el relato visual de la pieza.

A sus 98 años, la conductora representa a generaciones que atravesaron décadas de historia argentina y vivieron múltiples mundiales. Su presencia le da peso simbólico al concepto de la campaña, centrado en la memoria y el paso del tiempo.

Por su parte, Scaloni encarna el presente más exitoso de la Selección Argentina, tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022. Su participación conecta ese pasado que representa Mirtha con la actualidad del fútbol argentino.

Como parte del spot, Legrand le entrega la lista de jugadores convocados: “Es la que va”.

Argentina vs. Zambia: el segundo amistoso de la Selección:

La Selección Argentina se medirá con Zambia este martes, desde las 20.15 en La Bombonera, por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026.

Para este segundo amistoso, Scaloni planearía repetir lo hecho ante Mauritania y parar un equipo con mayoría de habituales titulares. El gran interrogante será si Lionel Messi estará desde el arranque contra Zambia o ingresa en el segundo tiempo, como hizo el último viernes donde jugó 45 minutos.

De esta manera y según trascendidos, la posible formación para el partido sería: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi.

Cómo le fue a Argentina con Mauritania:

La selección argentina derrotó a Mauritania en el primer amistoso de la doble fecha FIFA de marzo. Con un rendimiento discreto, principalmente en el segundo tiempo, se quedó con la victoria por 2 a 1 ante el 115° del ranking FIFA gracias a los goles de Enzo Fernández y Nico Paz (Jordan Lefort descontó para el seleccionado africano).

Durante el primer tiempo, el dominio albiceleste fue claro, pero sin muchas luces. Enzo fue el mejor jugando más adelantado de lo acostumbrado, cercano a lo que hace en Chelsea. Llegó al área constantemente y fue uno de los pocos que mostró algo de entusiasmo a la hora de atacar. De hecho, convirtió el primer gol a los 17′: Nahuel Molina trepó hasta el fondo de la cancha por el sector derecho, envió un centro rasante y el exRiver, entrando al área como ‘9′, abrió el marcador.

El segundo tanto llegó a los 32′ de la mano de Nico Paz. El talentoso mediocampista de Como 1907 recibió una falta en la puerta del área y el árbitro Derlis López cobró tiro libre para la Argentina. Sin Lionel Messi en cancha -ingresó en el complemento-, era un misterio saber quién iba a hacerse cargo de esa pelota parada que, por ubicación, era ideal para un zurdo. Por eso, el ex Real Madrid le ganó la pulseada a Enzo Fernández y Thiago Almada y, con calidad, convirtió el 2 a 0.