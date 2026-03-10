La nafta aumentó en Argentina desde el inicio del conflicto en Medio Oriente y la súper pasó los $1.700 el litro

Tras el inicio de los bombardeos en Irán y todo lo que implica el conflicto bélico en Medio Oriente, Argentina sufrió un aumento del 6% en los precios de la nafta y el gasoil en estaciones de servicio. Este ajuste, que registró el índice de alta frecuencia elaborado por la consultora EcoGo, superó ampliamente las variaciones del nivel general de precios proyectadas para el mismo mes. Y si los precios del barril a nivel global se mantienen en niveles altos, la dinámica alcista puede continuar.

La serie semanal de EcoGo, construida sobre la base de consultas a cámaras de estaciones de servicio, ofrece una medición de la evolución de los valores promedio en surtidores. El índice, cuya base es 100 en enero de 2025, mostró estabilidad en los hasta finales de febrero.

El 27 de febrero, el barril de petróleo Brent, referencia internacional para el mercado argentino, cerró en 73,20 dólares. Al día siguiente, comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, lo que disparó el precio internacional del crudo y derivó en un cambio de tendencia en el mercado local.

En ese contexto, durante la segunda semana de marzo, el índice de precios de combustibles de la consultora privada se ubicó en 144,5 puntos, casi 8 unidades por encima del nivel de finales de febrero. Un aumento del 6% en menos de dos semanas.

Así, el litro de nafta súper promedia los $1717 mientras que la premium llega a $1881 y el gasoil ronda los $1768.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, habló en este contexto y aseguró que la petrolera estatal no prevé aplicar subas bruscas en la nafta y el gasoil en sintonía con el salto que registró el crudo en los últimos días.

“YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles”, afirmó Marín en una publicación en su cuenta de X e insistió en que cualquier traslado a los precios será gradual. “Tenemos que ir trasladando, pero de manera honesta y lógica según la afectación que tenemos y también según el valor del futuro".

Anteriormente, el CEO de YPF había declaro: "Vamos a ser honestos: si tenés que cargar nafta mañana, hacelo hoy". Expresó que "el combustible va aumentando, pero muy poco" y señaló: "Si creés que las cosas van a ir subiendo, cargá antes".

Cuáles son los precios promedio de los combustibles:

Tras los aumentos de los últimos días, los precios de los combustibles promedian:

- Nafta súper: $1717 por litro.

- Nafta premium: $1881 por litro.

- Gasoil común: $1768 por litro.

- Gasoil euro: $1966 por litro.

La suba del precio del petróleo tiene un doble efecto. Por un lado, dentro del mercado interno, afecta los valores de los combustibles en los surtidores, pero para las compañías petroleras en condiciones de exportar es una oportunidad, dado que la escasez presiona sobre la demanda de nuevos mercados.