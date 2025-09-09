Detectan fallas en los pasaportes argentinos: cuáles son los números afectados y qué se debe hacer



El Registro Nacional de las Personas (Renaper) enfrenta un conflicto institucional tras confirmarse que muchos de los pasaportes argentinos emitidos entre 2023 y 2024 presentan fallas de seguridad que podrían impedir a los ciudadanos viajar al exterior. El problema fue detectado inicialmente en el Consulado argentino en San Pablo, donde se entregaron pasaportes defectuosos a residentes en Brasil. El error, según confirmaron fuentes oficiales, se originó en la tinta negra de seguridad, suministrada por una empresa alemana que desde hace 12 años provee insumos exclusivos para la impresión de libretas.

El defecto es indetectable a simple vista y solo aparece bajo los escáneres de los aeropuertos, lo que genera complicaciones en los controles migratorios internacionales. Según especialistas consultados, el inconveniente podría incluso afectar la seguridad del pasaporte argentino, documento que actualmente permite el ingreso sin visa a más de 170 países.

Desde el Gobierno nacional aseguraron que el episodio se trató de un “incidente” puntual ya resuelto: “Una vez registrada la falla, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron los protocolos correspondientes. La producción continúa con normalidad”, explicaron desde el Renaper.

El organismo también informó que, en coordinación con Migraciones y la Cancillería, se implementaron medidas para que, en caso de detectarse un documento con problemas, se valide la legalidad del pasaporte y se gestione de inmediato la reposición gratuita.

Cómo identificar los pasaportes afectados:

El Renaper publicó los números de serie comprometidos. Los pasaportes con fallas corresponden a la serie “AAL”, en los siguientes rangos:

AAL314778 – AAL346228

AAL400000 – AAL607599

AAL616000 – AAL620088

Si bien no todas las libretas emitidas en esos rangos son defectuosas —el error fue aleatorio—, se recomienda a los ciudadanos verificar su numeración y, en caso de recibir una notificación, acercarse al consulado o delegación del Renaper.

Qué hacer si tu pasaporte está afectado:

Quienes tengan pasaportes dentro de la serie señalada deberán acercarse a una oficina del RENAPER en la Argentina o al consulado argentino en el exterior. Allí podrán verificar si el documento tiene la falla.

En caso de confirmarse, se emitirá un nuevo pasaporte sin costo. Para quienes necesiten viajar de manera urgente, se entregará un pasaporte de emergencia válido para salir del país sin problemas.

Las autoridades recomiendan contar con otros documentos de identidad -como el DNI- o un pasaporte de otro país.

El incidente generó un fuerte malestar en los consulados y abrió un frente de críticas en el Congreso, donde opositores ya pidieron informes oficiales sobre la magnitud de la falla. Además, preocupa el impacto diplomático, dado que la validez internacional del pasaporte argentino es un activo estratégico para la movilidad global de los ciudadanos.