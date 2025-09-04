Mar del Plata: el mejor lugar para disfrutar del surf todo el año

Mar del Plata es sinónimo de disfrute, playa, mar y olas, y si tenemos que encontrar un término que combine todo eso, la respuesta está en el deporte estrella de la ciudad: el surf.

Es que en su capital nacional este no es solamente un deporte. Aquí las olas son más que simples fenómenos naturales: son una fuente de pasión que han transformado al surf en un atractivo turístico más.

Animarse al surf es vivir una experiencia que va más allá de la simple práctica deportiva. La posibilidad de arrancar el día en el mar o de ver un atardecer subido a la tabla es algo que nadie quiere perderse en Mar del Plata. Tanto los surfistas locales como los visitantes se preparan para conquistar las olas y llevarse como recuerdo esta aventura en cualquier momento del año.

Cuando hablamos de surf, también incluimos al Stand Up Paddle - SUP - , que es una modalidad que consiste en deslizarse sobre tablas de mayor tamaño que las convencionales, de pie y utilizando un remo.

Ser espectador de las playas llenas de surfistas también es un imperdible para quienes aún no se animen a subirse a la tabla. Lo mejor, es que en casi todas las fotografías que tienen al mar como protagonista, ellos forman siempre parte del paisaje.

Se puede practicar por cuenta propia o también a través de las escuelas ubicadas en diferentes playas, siempre dispuestas a enseñar todos los secretos del surf. En ellas es posible aprender desde cero o bien mejorar la técnica, y brindan todo lo necesario para subirse a la cresta de esta tendencia iniciando a los principiantes y alquilando tablas y trajes.

Ahora bien, ¿dónde es mejor ir a surfear?. Las alternativas son muchas, ya que a lo largo de toda la costa marplatense existen playas aptas para hacer surf con fondo de arena o de rocas y cada una de ellas tiene además distintos tipos y tamaños de olas.

Son las características particulares de cada zona lo que diferencia a cada playa y permite a los surfistas, sean principiantes o expertos, escoger dónde aventurarse de acuerdo a su estilo y preferencias.

Lo mejor de todo es que, cualquiera sea el lugar que se elija, las vistas serán espectaculares y le agregan un plus a la experiencia de surfear en Mar del Plata.

Zona Norte

Las playas del Norte se extienden desde el Ingreso a Parque Camet hasta aproximadamente la calle Río Negro y se caracterizan por tener espigones en forma de “T”, que moderan su oleaje formando pequeñas bahías, lo que convierte a este sector en el escenario adecuado tanto para principiantes como avanzados.

La Perla

Esta zona se extiende hasta la intersección con la calle Balcarce. Se trata de playas extensas de arena semi gruesa cuyo oleaje presenta una pendiente pronunciada.

Este punto es uno de los elegidos para los amantes del bodyboard por las características de las olas.

Varese y Cabo Corrientes

La Playa Varese, con su arena fina sin declive y oleaje suave, es una bahía protegida por dos escolleras.

Es ideal para los principiantes que quieren aprender a surfear ya que presenta una rompiente suave y sin peligro que favorece el aprendizaje.

Se extiende desde el Torreón del Monje hasta Cabo Corrientes, punto más saliente de la costa argentina.

Además de surf se puede aprender Stand Up Paddle o SUP.

Playa Grande

Playa grande es una de las preferidas por los amantes tanto del surf como del bodyboard y el Stand Up Paddle. Por sus olas no muy tubulares con largas secciones, es considerada la “catedral del surf”.

Punta Cantera

Al finalizar la zona de Punta Mogotes y hasta el Faro, se encuentra un sector con construcciones modernas: Punta Cantera. Esta zona de playas se caracteriza por poseer una estrecha franja de arena y prominentes rocas.

Playas del Sur

Pasando el Faro de Punta Mogotes, hacia el sur, hay un sector de balnearios privados, paradores y edificaciones muy modernas en las que también es recomendable la práctica de surf.

Teniendo en cuenta lo que significa Mar del Plata para el surf, no es casual que sea sede de campeonatos nacionales y mundiales y que haya numerosos surfistas locales reconocidos a nivel internacional por sus títulos.

Para mayor información sobre el surf y las escuelas dónde practicarlo se recomienda ingresar en www.turismomardelplata.gob.ar