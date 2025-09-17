”Te soy Franco”: En modo actor, Colapinto protagonizó un nuevo comercial de Mercado Pago

El piloto de Pilar, Franco Colapinto, es nuevamente la cara de la firma que refuerza su alianza con Alpine y acompaña la carrera deportiva del pilarense en la Fórmula 1.



De esta manera, un nuevo comercial de Mercado Pago, salió a la luz en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, donde el argentino buscará sumar sus primeros puntos del año a bordo del Alpine.



Desde su arribo a La Máxima, Mercado Libre, empresa de la que se desprende Mercado Pago, estuvo presente para apoyar económicamente la carrera del pilarense. Además, a partir del arribo de Colapinto a Alpine, la principal plataforma de comercio electrónico en América Latina anunció una asociación con la escudería francesa y se convirtió en uno de sus principales inversores.





Viernes 19 de septiembre



Prácticas Libres 1 - 5:30 horas

Prácticas Libres 2 - 9:00 horas



Sábado 20 de septiembre



Prácticas Libres 3: 5:30 horas

Clasificación: 9:00 horas



Domingo 21 de septiembre



Carrera: 8:00 horas