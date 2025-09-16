"Tengo una adicción al celular y estoy tratando de desapegarme”: la confesión de Santiago Korovsky sobre sus hábitos digitales

El abuso en cuanto al uso del celular suele afectar a la vida de una persona y causarle distintas consecuencias dentro la cotidianidad. En este sentido, el director y actual pareja de la actriz Celeste Cid, Santiago Korovsky, compartió en una entrevista que sufre una adicción al celular.

“Tengo un tema con la adicción al celular, no lo puedo dejar pero lo estoy controlando. Soy de las personas que conozco que más está mirando la pantalla y tratando de desapegarme. Es difícil, como es difícil dejar de fumar, puntualizó el actor.

Y reflexionó: “El celular debe ser como la adicción a la comida porque tenemos que comer, tenes que usar el celular, lo tenes a mano”.

En este marco, contó: “Yo creo que División Palermo 2 la hice con esa adicción a cuestas. En el rodaje se lo daba a una persona y le decía que no me lo devuelva hasta el final del rodaje y siento que hay algo de lo que no somos conscientes, no lo estamos tomando enserio lo suficiente me parece”.

Korovsky también detalló su experiencia con psicólogos: "Tuve uno lacaniano que cortaba la sesión a los 5 minutos y otro que se quedaba dormido. Me re costó dejar igual, fui como dos años y pico y supongo que habré sacado cosas buenas. El último terapeuta me costó mucho también. Trato de convencer al psicólogo de que es hora de que pase con otro”.

Celeste Cid y un elogio subido de tono a Santiago Korovsky:

La actriz dio una nota en la que halagó sin filtros a su actual pareja y revolucionó a los usuarios de las redes sociales. “Actuaba Santi Korovsky, no sé si lo conocés”, ironizó Sebastián Wainraich para preguntarle a su invitada sobre el romance.

“Me suena...”, respondió Celeste en tono sarcástico con la sonrisa que la caracteriza. “Qué fuerte que está, está bueno eh”, agregó para elogiar a su novio.

“¡Por fin! Porque siempre todo el tiempo dicen al revés“, expresó Wainraich por los comentarios que circulan en redes sobre Korovsky.

Al escuchar eso, Cid reaccionó: “Ay chicos, no entendieron nada. ¿Vos viste esos dientes? ¿Esa sonrisa?“. Luego, cuando el conductor le preguntó si estaba muy enamorada ella aseguró: ”La verdad que sí“.

Detalles sobre su relación: "Tiene particularidades":

"Mi novio tiene particularidades", contó la actriz quien, ante la pregunta sobre si Korovsky tiene cuestiones "chiquitas" del día a día que puedan llegar a molestarle, contestó: "Es al revés. Él cierra la puerta para dormir, él baja la persiana".

"El tiene un artefacto al que le pide las cosas. 'Eco, apagar luz'", explicó, además de revelar que también la pide al artefacto que baje la persiana". "Y Todas sus particularidades, que podrían ser algo molesto, yo lo miro así, ¿entendés?".

Luego, el periodista le preguntó si creía que este enamoramiento tenía que ver con la cantidad de tiempo que llevan saliendo, a lo que Celeste Cid sentenció: "Ya vamos un año y nueve meses. ¿Cuánto dura el primer tiempo?".

División Palermo 2:

La segunda temporada de la serie que lo tiene como creador, director, guionista y protagonista con la producción de K&S Films a Santiago Korovsky, se puede disfrutar por Netflix. Son ocho nuevos episodios que continuarán con la historia, misiones y proyectos de la Guardia Urbana. Además, si bien los protagonistas volvieron a retomar sus personajes, se sumaron seis actores de renombre.

“La Guardia Urbana se expande y el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca. Para investigar a una banda criminal que opera desde el café de especialidad Cuero Café, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld. La ciudad no está lista. La División Palermo, mucho menos”, reza la sinopsis oficial que compartió Netflix. Esta segunda temporada, que llegó dos años y medio después de la primera (se estrenó el 17 de febrero de 2025) incluye ocho capítulos de entre 25 y 30 minutos de duración.