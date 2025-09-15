Polémica en las redes con Maravilla Martínez: comparó a la oposición de Javier Milei con un “marido golpeador"

Sergio Maravilla Martínez volvió a defender públicamente al presidente Javier Milei, pero con una controvertida analogía. En una entrevista para el podcast Agostini, el exboxeador comparó a la oposición de Milei con un “marido golpeador”.

En un fragmento se lo escucha decir: “Yo lo voté a Milei y estoy encantadísimo. Un loco que hasta ahora yo vi que todo lo que dice son verdades, me encanta. Muchos hablan de las formas de Milei, que no son propias de un presidente”.

Y continuó: "Los que dicen eso en Argentina tienen el mismo proceder que un marido golpeador".

Martínez profundizó su analogía, sosteniendo que la oposición "te aprieta las clavijas por todos lados. Te castigan, te golpean, te lastiman, te lapidan, te condenan". En un tono más elevado, afirmó que la oposición, al mismo tiempo que critica las formas del presidente, se autodenomina "puro amor", mientras tildan a Milei de "violento".

El exboxeador concluyó su intervención con una dura crítica a la oposición por su accionar "durante décadas" en Argentina. "En Argentina tuvimos 80 años de peronismo y fíjate cómo está. Dale, dejate de joder, abrí los ojos", sentenció, dejando en claro su postura política.

“La oposición de Milei se encontró con una persona que tiene el mismo proceder. Milei te va con la plancha a la cara, con los tapones, con los tacos a la cara”, ratificó.

“Mirá a Tokio, le cayeron dos bombas nucleares, la guerra mundial y qué es Japón hoy. Yo con esto no estoy diciendo soy de uno o de otro porque a mí si Milei roba, bueno que lo condenen y condenen bien condenado pero no hablemos pelotudeses”, concluyó.